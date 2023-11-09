«شوف نفسك لو انت منهم»…4 فئات معفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي يمكن تكون منهم المصرية للاتصلات تعلن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأفراد يجب أن يكونوا على علم بمن تمَّ إعفاؤهم من دفع فواتير الهاتف الأرضي، حيث أوضحت شركة الاتصالات المصرية أن هناك العديد من الأشخاص الذين تمَّ إعفاؤهم من دفع فواتير هواتفهم الأرضية،تقدم الشركة كل الدعم لهؤلاء الأفراد وتعمل أيضًا على منع تراكم العبء المالي على الفرد، إنها تسهل الأمور للمواطنين وتعمل على توفير جميع الخدمات الضرورية للأفراد لتسهيل حياتهم.

أعلنت الشركة عن الأفراد الذين تم إعفاؤهم من دفع فواتير هواتفهم الأرضية، مشيرة إلى أن الأفراد هم:

1. شخص كبير في السن ويجب ألا يكون أكثر من 60 عامًا.

2. الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

3. الأشخاص الذين يتقاضون رواتب محدودة.

4. الأشخاص المتقاعدين.

الوثائق المطلوبة للتقديم للحصول على تليفون أرضي:

هناك عدة أوراق يجب تجهيزها من أجل التقديم للحصول على تليفون ارضي

يجب على الشخص أن يكون لديه نسخة من بطاقته الشخصية.

كما يجب أن يكون لديه صورة للوحدة السكنية التي يرغب الشخص في ربط الهاتف الأرضي بها.

سيحتاج أيضًا إلى نسخة من إيصال الفاتورة الخاصة بالكهرباء أو الغاز أو الماء.

يجب عليه طلب استمارة وكتابة جميع المعلومات فيها.

في النهاية يقدم الشخص الوثائق اللازمة لطلبه، ثم يُحدد الطريقة التي سيتم بها دفع فاتورة الهاتف الأرضي، سواء عن طريق محفظة Vodafone Cash، أو عبر البنك المركزي، أو من خلال الصراف الآلي.