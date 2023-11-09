«ولا الجن الأزرق يعرفها» .. ما هو السر وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. السبب مش هيخطر على بالك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في حياتنا اليومية هناك العديد من الأشياء الصغيرة التي تحيط بنا ولكننا غالباً ما لا نلاحظها، حيث نعتقد أنها ليست ذات أهمية. ولكن في الواقع، يمكن أن تحمينا هذه الأشياء الصغيرة من الكوارث التي قد تهدد العائلة بأكملها. على سبيل المثال، فتحة حوض الحمام لها فوائد كبيرة لا يدركها الكثيرون، في هذا المقال سنشرح بعض المعلومات حول هذه الفتحة لتغيير نظرتكم تجاهها.

فتحة حوض الحمام هي الفجوة الصغيرة التي تجدونها في أعلى حوض الحمام، وتأتي مع عدة فوائد مهمة. توجد هذه الفتحة في جميع أنواع الحمامات، وتتألف من الحنفية والسدادة والحوض، بالإضافة إلى هذه الفجوة الصغيرة. تلعب هذه الفجوة دوراً حيوياً في منع تراكم الماء بكميات كبيرة في الحوض، مما يسمح بتصريف الماء الزائد قبل أن يمتلئ الحوض تمامًا، إنها تسهل سريان الماء عبر خط الصرف بسرعة، مما يمنع الفيضانات ويضمن سلامة جميع أفراد العائلة.

بالإضافة إلى ذلك تساهم هذه الفتحة في الحفاظ على حركة الهواء داخل الحمام، مما يمنع تراكم الروائح الكريهة ويحافظ على تدفق الهواء النقي داخل المكان. لذلك، من المهم أن ندرك أن وجود هذه الفجوة ليس مجرد تفصيل صغير، بل يحمل أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة وراحة العائلة بأكملها.

على الجانب الآخر، في حوض المطبخ، لا تجدون هذه الفجوة، حيث يمكن أن تكون منطقة خصبة لنمو البكتيريا والفطريات، هذه المنطقة يمكن أن تصبح مكانا لانتشار الميكروبات داخل المطبخ، ولذا قررت شركات تصنيع الحوض عدم تضمين هذه الفجوة في حوض المطبخ للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض.