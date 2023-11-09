دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المفزع عند سماع كلمه ثعبان فهي تثير الرعب في البوت سواءىللاطفال أو الكبار ومن المعروف انالثعابين من أكثر الزواحف خطورة على الإطلاق ويوجد منها أنواعها وأشكال باختلاف الأماكن المتواجدة بها والبيئة وطبيعتها، ولكن السؤال الشائع هل هناك ثعابين في المنزل أم لا؟، وما هي الدلالات على ذلك، بالطبع من سوف نعرض عليكم في هذا المقال بعض الأماكن التي يوجد بها الزواف فيىالمنزل وعليك البحث عنها جيدًا علامات وجود ثعبان فى المنزل توجد علامات كثيره تدلةعلي وجود ثعبان داخل منزلك وانت لاتعرف ذلك لذلك يجب عليك اتباع مايلي : اولا تتعرف على الثعابين من رائحتها في أي حيز، فلها رائحة مميزة شهيرة.

ثانيا وجود جلد الثعبان ولذلك تتأكد انه يوجد ثعبان في منزلك بسبب تغيير الثعابين لولدها من وقت لآخر.

ثالثا ابحث في داخل المنزل جيدا وفي الأماكن للضيقه رابعا عليك أن تحرص بشكل جيد حيث أن هناك الكثير من الثعابين التي تخرج سم مناطق تواجد الثعابين في المنزل من المعروف عن الثعابين تعشق الاختباء في الظلام وفي الأماكن الدافئة، ولذلك ينصح بالبحث بدقة في تلك الأماكن التي لايوجد بهاوايىضوء وايضا إذا سمعت اي أصوات ليست محببه ومزاجه عليك أن تتأدب انه يوجد في

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارثة في البيوت .. انتبه فورًا قبل فوات الأوان .. هذه العلامات تنبه بوجود ثعبان في المنزل وعليك البحث في هذه الأماكن فورًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.