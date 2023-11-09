خبر بمليون جنيه” .. دور عليها في بيتك بسرعة !! .. اكتشاف سر خطير في معلقة السنبلة يرفع ثمنها لـ 150 ألف جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الماضي قام أغلب الناس بتناول الطعام بتعلق السنبلة وكانت في قديم الزمن من والمعالق ذات الشهرة العالية وكانت توجد العديد منها في كل المنازل عليك بالبحث عنها الآن في مطبخك أو كراكيب منزلك، وهذا لأن ثمنها الآن يبلغ أكثر من 150 ألف جنيه مصري، حيث أعلنت بعض المواقع الإلكترونية عن سعر تلك الملعقة وأن هناك بعض الأشخاص ممن لديهم هوس شراء مثل هذه الأمور يرغبون في شرائها ويقوم بعض الأشخاص بالتساؤل عنها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي
سر بيع الملعقة السنبلة بسعر 150 جنيه
بعد انتشار هذه الاعلانات الكثيرة على مواقع الانترنت المختلفة 150 جنيه مصري فإنها بالفعل وصلت إلى هذا السعر ولكن على أحد المواقع الإلكترونية olx المختص في إجراء عمليات البيع والشراء الاونلاين، وقد تم عرضها بالمبلغ الموضح
هذه الملعقة صنعت خصيصًا من الألومنيوم الصافي ولها لون فضي رائع وبها رسمة بارزة بها على هيئة سنبلة.
انتشرت هذه الملعقة كثيرًا في الدول العربية في تلك الحقبة الزمنية المذكورة أعلاه.
الملعقة لها تصميم فريد من نوعه ومميز ولذلك هي مطلوبة بهذا السعر ١٥٠٠٠٠ ألف جنيه ويوجد منها اشكال كثيرة ونرجو أن نكون اوصلهالك المعلومات الموضحة بالمقال المذكور والمنشور
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