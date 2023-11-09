«شبابك هيرجع 10 سنين» ..ضعي الفازلين مع النشا على هذه المنطقة في جسمك يوميا… هتندمي انك ما عرفتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشف الحل الطبيعي لبشرة ناعمة ومشرقة مع وصفة كريم النشا. تتمنى كل امرأة الحصول على بشرة شابة ومتجددة، خاصةً مع زيادة العمر وظهور مشاكل البشرة مثل التجاعيد والترهل. في حين تعد المستحضرات التجميلية المكلفة وعود بالحلول، يفشل العديد منها في تحقيق نتائج مرضية. تقدم الوصفات الطبيعية بدائل فعالة وميسرة للتعامل مع مشاكل البشرة المتنوعة. يقدم موقعنا “بوابة نيوز مصر” رؤى أساسية حول هذا الموضوع، ترقبوا المزيد من التفاصيل.

الجمع بين الفازلين والنشا يقدم حلا طبيعيًا رائعًا، حيث يزيل التجاعيد ويعزز من تحقيق بشرة فاتحة ومشرقة بسرعة وبتكلفة مناسبة. جمع العناصر التالية:

– ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي

– ملعقة واحدة من النشا

– ملعقة واحدة من زيت الزيتون

– ملعقة واحدة من ماء الورد

– ملعقة واحدة من السكر

– ملعقة واحدة من عصير الليمون

كيفية تحضير كريم النشا

اتبع هذه الخطوات البسيطة لتحضير كريم النشا في المنزل:

1. ضع الفازلين في وعاء وأضف النشا، وامزج المكونات جيدًا.

2. أضف ماء الورد وزيت الزيتون والسكر وعصير الليمون إلى الخليط. قومي بالتحريك حتى تحصلي على خليط كريمي متجانس.

3. احفظي الخليط في وعاء محكم الإغلاق حتى يكون جاهزًا للاستخدام.

طريقة الاستخدام

يمكنك استخدام وصفة كريم النشا للبشرة بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:

1. قومي بتنظيف بشرتك جيدًا وإزالة أية شوائب باستخدام الماء وتأكدي من أنها جافة تمامًا.

2. ضعي كمية مناسبة من الكريم على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

3. اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

4. كرري هذا النظام مرتين في الأسبوع لملاحظة النتائج الفورية.