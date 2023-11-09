«كارثة بكل المقاييس!!».. 3 أجهزة كهربائية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الي 700 جنية حتي لو اغلقتهم يستمرون في الاستهلاك .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من المواطنين ويشكون بشدة من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، وهذه المشكلة تمثل تحديًا حقيقيًا بالنسبة للكثيرين، حيث يجدون أن بعض الفواتير تصل إلى مستويات لا يستطيعون تحملها ماليًا تصبح هذه المشكلة مزعجة لدرجة أن البعض يتحدث عنها يوميًا، طامعين في إيجاد حلاً نهائيًا لها من خلال موقعنا هنا، نقدم بعض الاقتراحات الفعالة والتي تم اختبارها من قبل الكثيرون لتقليل استهلاك الكهرباء والتخلص من عادات سيئة يجب التخلص منها.

أجهزة ترفع فاتورة الكهرباء

بالنسبة للاقتصاد في استهلاك الكهرباء، هنا بعض الإجراءات المفيدة:

المكواة: ينبغي استخدام المكواة بحذر وتجميع الكثير من الملابس للكي دفعة واحدة بدلاً من استخدامها بشكل متكرر فعملية تشغيل وإيقاف المكواة متكررًا تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، والتي تتحول إلى حرارة. السخان الكهربي: يجب عدم ترك سخان المياه يعمل طوال اليوم بدلاً من ذلك، يمكن تشغيله قبل الاستحمام بنصف ساعة تقريبًا، ومن ثم إيقافه. هذا الإجراء سيساهم في توفير الكهرباء على مدار الشهر. شاحن الهاتف: يجب عدم ترك شاحن الهاتف موصلًا بالكهرباء طوال اليوم دون استخدام هذا السلوك يعتبر استهلاكًا غير فعّال للكهرباء ويؤثر سلبًا على قيمة الفاتورة الشهرية.

كيفية تخفيض فاتورة الكهرباء

لتخفيض فاتورة الكهرباء، يمكنك اتباع بعض الخطوات والتوجيهات التي تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء: