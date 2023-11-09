هترتاحى من غسيلهم.. غسيل البطاطين بالطريقة السحرية لغسيل كل البطاطين علي طريقة روتيني اليومي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اغلب النساء قد تعاني وبصفة مستمرة من غسيل وتنظيف جميع انواع البطاطين ،بالاخص اثناء اخراجها من الدواليب، والاماكن التي تم حفظها فيها، مع قدوم فصل الشتاء مما أصبح الجميع يحتار على طريقة يتم غسيل البطاطين به بدل من الطرق المرهقة، المتعبة التي يتعرض اليها جميع السيدات في بعض الأحيان ولكننا نضمن لك عزيز القارئ ان تحصل على جميع المميزات من خلال موقعنا لهذا قمنا اليوم بتوفير طريقة مبهره تابع معنا.

غسيل البطاطين بدون بانيو

من منه لا يمتلك البطاطين داخل المنزل والتي تعتبر عنصر أساسي، وضروري في فصل الشتاء ولكن غالبية المواطنين لا يمتلكون البانيو داخل الحمام بسبب صغر الحمام، لأن حجمه لا يتسع الحمام؛ ولكن يرغبون أيضا غسيل البطاطين ففضلا وليس امرا ان تقوم بمتابعة النقاط التالية حتى تتمكن من غسيل جميع انواع البطاطين المختلفة بسرعة فائقة وفي نفس الوقت براحة تامة:-

المكونات

نصف ملعقة من البيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

ربع فنجان من الخل .

كوب من الكلور (الوان)

الطريقة

يجب اولاً أن نقوم بتحضير وعاء واسع مثل استخدامنا طبق بلاستيك كبير او ستانلس أي نوع متوفر لديك.

ضيفي به كميه وفيره من المياه

ثم ضعي كربونات الصوديوم مع اضافة ملح الليمون والخل والكلور أو أي نوع من المواد الاخرى حتى لا تتضرر ذلك.

بإضافة البطانيه لذا يفضل استخدام واحده بس في هذه الطريقة.

وقومي باستعادة هذه الطريقة في جميع انواع البطاطين الاخرى .

اتركيها لمدة يوم كامل وفي اليوم الثاني قومي بتصفية المياه التي تتواجد في البطانية .

وقومي بتغيير المياه .

وقم بإضافة كمية من المياه الجديدة النظيفة.

حتى تتأكدي من مدى نظافة البطانية بوضعها على الحبل مباشرةً.

اذا تود عزيزي القارئ أن ترغب في تنظيف البطاطين مع إعطائها الرائحة المميزة، يمكنك ايضا ان تقوم بإعطاء هذه التجربة ملعقة كبيرة من اللافندر أو ملعقتين من زيت البرتقال، فهو أحدث زيوت التي تجعلك تستنشق رائحتها طيبة