3 نقط من زيت الزيتون الدافئ على سرتك قبل النوم تصنع المعجزات.. جربها وشاهد ماذا سيحدث بجسمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون عبارة عن كنز كبير جدا ورباني من الفوائد التي يحتوي عليها، حيث أننا نجد أنه من يعتبر من أهم الزيوت الطبيعية التي يفضل استعمالها في عدد كبير جدا من الخلطات الطبيعية المهمة جدا للصحة وبعض من الوصفات الخاصة بالشعر والبشره هذا على عكس أنه من الممكن أن يستخدم في تجهيز بعض أنواع الأطعمة المختلفة ويعود هذا بسبب أنه يحتوي على بعض العناصر والفيتامينات المهمة جدا للجسم وأيضا المواد الرئيسية التي يحتاج لها الجسم ويوجد بعض من العلماء ينصحون بوضع كمية من زيت الزيتون على السرة يوميا من أجل الحصول على فوائد ضخمة وهذا ما سوف نشرحه خلال هذه السطور القادمة.

ماذا يحدث عندما يتم وضع 3 قطرات من زيت الزيتون على السرة؟

سوف نقدم لكم أهم فوائد زيت الزيتون إجابة على هذا السؤال كالآتي:-

يقوي جهاز المناعة

يعود هذا إلى أن زيت الزيتون يشتمل على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة وهذا بدوره يعمل على دعم جهاز المناعة من أجل الوقاية من كل الأمراض الحادة التي تقابل الجسم مثل مرض السرطان وغيرها من الأمراض الأخرى.

لديه خصائص مضادة للالتهابات

وهذا الذي جعله من ضمن أهم أنواع الزيوت النباتية الطبيعية 100% التي ينصح بتناولها دائما من أجل الوقاية من وجود أي التهابات في العظام وأيضا التهابات المفاصل وهذا لأنه يشتمل على نسبة عالية جدا من مضادات الالتهاب والذي يكون له نفس قدرة دواء الإيبوبروفين المضاد للالتهاب أيضا.

يخفض من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية

من المتداول أن الجلطة الدماغية تعتبر من أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تسبب الوفاة وبشكل خاص في جميع الدول المتقدمة، كما يكون هذا ناتج من تجلط الدم ويجب عليه إثبات الدراسات العلمية أن الانتظام في تناول زيت الزيتون الذي من خلالها تقلل من حدوث الجلطات الدموية وهذا بدوره يبعدنا عن الإصابة من خطر حدوث الإصابة بالجلطة الدماغية أو أمراض القلب أيضا.