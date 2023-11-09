دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تطمح العديد من النساء إلى الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة، ولهذا الغرض، يلجأن إلى استخدام مجموعة متنوعة من المنتجات التجميلية والوسائل الطبيعية من بين الأساليب الطبيعية الشهيرة والفعّالة لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، تأتي في المقدمة وصفة الفازلين والنشا. مكونات وصفة الفازلين والنشا لتبييض البشرة لتحضير وصفة الفازلين والنشا لتفتيح البشرة، ستحتاجين إلى: ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري). طريقة التحضير: قومي بمزج الفازلين والنشا بعناية حتى تحصلي على خليط متجانس. إذا كنت تفضلين تضييف عصير الليمون، فيمكنك إضافة الملعقة الصغيرة من عصير الليمون ومزجها مع الخليط. ضعي الخليط على وجهك ورقبتك، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك، اغسلي وجهك بالماء الفاتر. يرجى مراعاة أن بعض الأشخاص قد يكونون حساسين لعصير الليمون على البشرة، لذا يجب إجراء اختبار تحسس صغير على جزء صغير من البشرة قبل استخدامه إذا قررتي إضافته. فوائد وصفة الفازلين والنشا لتبييض البشرة تستطيع وصفة الفازلين والنشا أن تقدم الفوائد التالية للبشرة: تساهم في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة. ترطب البشرة وتغذيها. تحمي البشرة من الجفاف. تمنع ظهور التجاعيد. نصائح لاستخدام وصفة الفازلين والنشا لتبييض البشرة: يفضل استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج. إذا كنتِ تعانين من حساسية تجاه أي من مكونات الوصفة، يجب تجنب استخدامها. وصفة الفازلين والنشا من الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة إنها سهلة التحضير والاستخدام، ولا تعرف للبشرة أي آثار جانبية.”

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «جوزك هيموت عليكي!!».. كريم الفازلين والنشا لتبييض البشرة ونضارة البشرة والتخلص من تصبغات الوجه .. احسن من كريمات التفتيح!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.