«كارثة بكل المقاييس!!».. مصيبة هتموت عيلتك بسببها خطأ فادح تقع فيه الأمهات عند سلق البيض .. تحوله إلى سم قاتل!!؟

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض هو إحدى الأطعمة التي يتم تناولها بشكل شائع على مدار اليوم يُفضله البعض في وجبة الإفطار باعتباره وجبة غنية بالبروتينات والمغذيات، ويمكن أيضًا تناوله في وجبات الغداء أو العشاء تتميز طريقة تحضير البيض المسلوق بشهرتها الواسعة، خاصةً في وجبات الأطفال أثناء فترة الدراسة ومع ذلك، هناك خطأ يمكن أن يحدث أثناء طهي البيض المسلوق، والذي سنتحدث عنه لتجنبه.
أخطاء سلق البيض
يعتبر البيض وجبة هامة وأساسية ينبغي تضمينها في النظام الغذائي بانتظام إنه وجبة مغذية بشكل خاص للأطفال أثناء فترة الدراسة نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من البروتينات التي يحتاجون إليها ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك خطأ عند سلق البيض، حيث تترك البيضة في الماء المغلي لمدة قصيرة جدًا، مما يؤدي إلى ترك البيض نيئًا تناول البيض النيء يمكن أن يؤدي إلى ضعف المناعة وزيادة احتمال الإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى عدم الاستفادة الكاملة من القيمة الغذائية للبيضة.
نصائح لسلق البيض
من ناحية أخرى، أوضحت وزارة الصحة الطريقة الصحيحة لسلق البيض، حيث يتم وضع البيض في وعاء مليء بالماء وإضافة نصف ملعقة من الملح يجب ترك الوعاء على النار لمدة لا تزيد عن ربع ساعة هذه المدة تكفي لتسوية البيض وضمان نضجه بالكامل.
فوائد البيض
البيض هو مصدر غني بالعديد من الفوائد الصحية نظرًا لاحتوائه على تركيبة غنية من العناصر الغذائية إليك بعض الفوائد الصحية لتناول البيض:
- غني بالبروتينات: البيض يحتوي على كميات كبيرة من البروتينات، وهو بناء الأنسجة والعضلات وضروري لصحة الجسم بشكل عام.
- مصدر جيد للفيتامينات والمعادن: البيض يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A وفيتامين D وفيتامين B12 والحديد والزنك، وهذه العناصر تلعب دورًا مهمًا في دعم الصحة العامة.
- تعزيز الصحة العقلية: البيض يحتوي على كولين، وهو مركب يساعد في تعزيز وظائف الدماغ والذاكرة.
- تحسين الصحة البصرية: يحتوي البيض على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تعزز صحة العين وتقلل من مخاطر الأمراض العينية.
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