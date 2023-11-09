«مش هترميها تاني مهما حصل».. كنز لا يقدر بثمن في زجاجة العطر الفارغة.. شوفي ممكن تستفيدي منها ازاي هتنبهري!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفكرة الخاصة بإعادة تدوير الأشياء أصبحت فكرة شائعة ومفيدة في الوقت الحالي، حيث يجب الاستفادة منها والاستفادة منها لتحويلها إلى أشياء أخرى مفيدة ومفيدة. قد توفر لك هذه الأفكار إنفاق الكثير من المال، ومن بين هذه الأشياء التي يمكن استغلالها وإعادة تدويرها، على سبيل المثال ولكن لا يقتصر على ذلك هي زجاجات العطور الفارغة، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لك بعض الأفكار التي يمكنك تنفيذها بسهولة عن طريق استغلال هذه الزجاجات الفارغة.

زهرية: إذا كانت الزجاجة كبيرة، يمكن استخدامها كزهرية جذابة عن طريق وضع عدد من الزهور المفضلة لديك بداخلها.

مصباح زيتي: يمكن تحويل الزجاجة إلى مصباح زيتي جميل عن طريق إضافة كمية صغيرة من الزيت ووضع شمعة.

قطعة ديكور: استخدمها كعنصر ديكور عن طريق ملءها بحجارة ملونة جذابة، مما يضف لمسة من الجمال إلى أي مكان.

علاج بالروائح: استخدم الزجاجة لعلاجات الروائح عن طريق إضافة الزيوت العطرية لتعزيز الجو في منزلك.

استخدامات إضافية:

حامل دبابيس: يمكن استخدام الزجاجات الصغيرة للحفاظ على دبابيس الخياطة من الضياع.

إعادة الملء: قم بإعادة ملء الزجاجة الفارغة عن طريق زيارة محلات العطور التي تقدم خدمات إعادة الملء، مما يقلل من الفاقد ويشجع على الممارسات الصديقة للبيئة.

منتشر الرائحة: ضع الزجاجة بين الملابس المخزنة دون الغطاء للحفاظ على رائحة ممتعة في خزانتك.

هذه الاستخدامات المبتكرة لا تمد حياة زجاجات العطور الفارغة فحسب، بل تبرز إمكانياتها للإبداع والفعالية العملية.