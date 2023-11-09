دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثيرًا ما نضيع مفاتيح الأقفال، سواء كانت للأبواب أو الأدراج التي تحتوي على أمور هامة قد يكون مزعجًا عدم القدرة على فتح هذه الأقفال دون التسبب في أي ضرر في هذا النص، سنطرح عدة حلول بسيطة باستخدام أدوات يمكن العثور عليها بسهولة لفتح الأقفال إذا كنت ترغب في معرفة طرق آمنة لفتح الأقفال، يُفضل عليك اتباع الإرشادات التالية. طريقة فتح القفل بواسطة علبة فارغة من مشروبات الغازية كانز: احصل على علبة فارغة من مشروبات الغازية “كانز”.

قم بإزالة غطاء العلبة واقصه بحيث تكون لديك قطعة معدنية طويلة ومسطحة.

اثنِ القطعة المعدنية بزاوية حادة تقريبًا 90 درجة عند أحد طرفيها.

استفد من الجزء المثني للقطعة المعدنية كأداة لفتح القفل، قم بإدخال الجزء المثني بعناية في فتحة القفل وانثنِه قليلاً لتطبيق ضغط على الأسطوانة داخل القفل.

قدم ضغطًا خفيفًا وقم بتدوير القطعة المعدنية في اتجاه عكس عقارب الساعة محاولًا فتح القفل، وفي بعض الحالات، قد تحتاج هذه العملية إلى بعض التجارب والخطأ.

بمجرد فتح القفل، اسحب القطعة المعدنية برفق وواصل تدويرها لفتح القفل بشكل كامل. طريقة فتح القفل بمشبك ورقي احصل على مشبك ورقي عادي، مثل تلك المستخدمة في ملفات الورق، وتأكد من أن المشبك ليس صغيرًا جدًا بل ذو حجم مناسب. ابدأ بقص المشبك الورقي لتشكيله إلى شكل “L” يجب أن يكون لديك قسم طويل ومستقيم (الذراع الرئيسي للـ “L”) وقسم قصير يتفرع عنه بزاوية حوالي 90 درجة (الذراع الثانوي للـ “L”). ثبت الذراع الرئيسي في القفل، ادخل الذراع الرئيسي (القسم الطويل) في الفتحة الرئيسية للقفل حتى يكون موازيًا للدبوس الداخلي للقفل. استخدم الذراع الثانوي، انثنِ الذراع الثانوي برفق بحيث يكون متوازيًا للجزء الخارجي من القفل (الشاسيه) ثم، انثنِ الذراع الثانوي قليلاً في اتجاه الدبوس الداخلي للقفل. حاول دفع الدبوس الداخلي للأعلى بقوة أثناء انثناء الذراع الثانوي قد تحتاج إلى تطبيق ضغط إضافي أو تعديل زاوية الذراع الثانوي حتى تشعر بأن الدبوس قد انزلق إلى الأعلى.

عندما تنجح في دفع الدبوس الداخلي للأعلى بما فيه الكفاية، يمكنك فتح القفل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «متشيلش هم ضياع مفتاحك!!».. حيلة عبقرية لفتح أي قفل بدون بدون مفتاح مهما كان حجمه أو نوعه بدون مفك أو شاكوش .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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