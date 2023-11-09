«سيارة الغلابة وصلت!!».. عربية يصل سعرها 130 ألف جنيه فقط يا بلاش مواصفات أشهر سيارة ألمانية .. جهز ورقك وتعالي!!؟

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت شركة إيتامكو العالمية للتجارة والتوكيلات مؤخرًا عن خبر هام وعاجل، حيث أفصحت عن تخصيص أربع مجموعات من السيارات في الأسواق، بدءًا من هيونداي النترا HD وأوضحت الشركة أن هذه السيارات تأتي ضمن مبادرة لتجديد السيارات القديمة للمواطنين في محافظات مصر، وتم تنفيذ هذه المبادرة في أكثر من 15 محافظة تتمتع السيارات الجديدة بمواصفات ممتازة، حيث تدعم الوقود المزدوج بين الغاز الطبيعي والبنزين يحمل هذا الإعلان العديد من التفاصيل الهامة حول هذا الموضوع، فتابعونا للمزيد من التحديثات.
كيف يمكن امتلاك سيارة حديثة؟
تقدم إيتامكو العالمية للتجارة والتوكيلات الفرصة للأفراد للاستفادة من مبادرة تبديل السيارات القديمة بسيارات جديدة ضمن البرنامج الذي أعلنت عنه يُشترط في هذه المبادرة عدم امتلاك سيارة حديثة، وبالطبع يُمكن تحقيق استبدال السيارة بدون دفع أي دفعات أولى تتيح الفترة الزمنية لسداد سعر السيارة الجديدة فترة تصل إلى 10 سنوات، وتقدم الحكومة دعمًا ومساهمة تصل إلى 22 ألف جنيه على الأكثر من بين أوائل السيارات المتاحة للتبادل في هذه المبادرة تبرز هيونداي النترا HD، والتي تُعد خيارًا رائعًا ومناسبًا في بعض الحالات.
احصل على سيارة هيونداي ألنترا
بالإضافة، يُمكن الحصول على سيارة هيونداي النترا ببساطة من خلال تمويل من بنك خاص، ولكن يتطلب ذلك دفع مبلغ بنكي في البداية يُمكن سداد باقي قيمة السيارة على مدار 10 سنوات، ويتاح هذا النظام للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و27 عامًا على الأقل يتم توثيق العقود الخاصة بالسيارة بشكل رسمي، مما يتيح لهم الاستمتاع بالمميزات المقدمة من هذا النظام.
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