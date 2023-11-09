«العشبة التي أذهلت الجميع»..بذور الكتان عشبة سحرية هترجعك شباب تاني حتى لو عمرك عدى 70 سنة هتصدمي من النتيجة وهتولي ياريتني كنت عملتها من زمان !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من النساء يسعين بشكل كبير للعناية بجمالهن، وشبابهن، وأناقتهن، حتى قد تصل الأمور في بعض الحالات إلى حد الجنون، خوفًا من ظهور علامات التجاعيد التي قد تقلل من جاذبيتهن. ربما تجد أن بعض النساء ليس لديهن الخبرة أو القدرة على علاج هذه العلامات، خاصةً مع ارتفاع أسعار منتجات العناية بالبشرة، لذا يلجأ بعضهن إلى الوسائل والوصفات الطبيعية التي تساعدهن في التخلص من التجاعيد بشكل دائم، وهذا ما سنتناوله في السطور التالية؛ حيث سنتعرف على وصفة بذور الكتان للبشرة.

تقدم بذور الكتان العديد من الفوائد، مما يجعلها واحدة من أفضل المواد الطبيعية المستخدمة في صناعة منتجات العناية بالبشرة. حيث تحتوي على عناصر تزيد من نضارة البشرة وتساعد في التخلص من علامات التقدم في العمر والتجاعيد. كما تساهم في توحيد لون البشرة وتضفي عليها نضارة ملحوظة عند الاستخدام.

مكونات وصفة كريم بذور الكتان:

– ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان

– كبسولة فيتامين E

– ملعقة كبيرة من جل الصبار

– ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

– أوراق الغار

– كوب من الماء

طريقة تحضير كريم بذور الكتان:

اتبع هذه الخطوات لتحضير الكريم بشكل صحيح:

1. ضع وعاء صغيرًا من الماء على مصدر الحرارة.

2. أضف أوراق الغار وبذور الكتان إلى الوعاء واتركهما يغليان معًا لمدة 5 دقائق.

3. اصفي المزيج، ثم أضف كبسولة الفيتامين والفازلين وزيت الزيتون.

4. قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج كريمي متجانس.

5. قومي بتخزين الخليط في جرة لاستخدامات متعددة.