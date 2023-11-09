«العشبة المعجزة!!».. بذور معجزة مفعولها سحري هترجعك شباب حتى لو عمرك كان فوق ال70 .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القلق بشأن التجاعيد وعلامات الشيخوخة يظل قضية تشغل بال العديد من السيدات فهي تُضفي مظهرًا يوحي بتقدم العمر، مما يمكن أن يتسبب في الحزن والاكتئاب للتغلب على ذلك، يبحث الكثيرون عن منتجات فعّالة للتخلص من التجاعيد، ويتجه البعض إلى الجراحات التجميلية ومع ذلك، تظل تلك الحلول غالبًا محصورة بين فئات محددة من المجتمع بسبب التكاليف المالية العالية ومع ذلك، هناك العديد من الحلول الفعّالة المتاحة لعلاج هذه المشكلة، ومن بينها استخدام كريم بذور الكتان للبشرة.

كريم بذور الكتان للبشرة

على الرغم من عدم شهرة العديد من الأشخاص بفوائد بذور الكتان في العناية بالبشرة، إلا أن العديد من شركات صناعة منتجات العناية بالبشرة تستخدمها في تصنيع منتجاتها، نظرًا لفاعليتها الكبيرة في علاج البشرة والتخلص من التجاعيد يمكن للأفراد العاديين تحضير منتج مشابه في المنزل دون الحاجة إلى الإنفاق الكبير، حيث يكفي أن تتوفر على المكونات التالية:

كوب من الماء.

2 معلقة من بذور الكتان.

5 أوراق غار.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

قرص من فيتامين E.

ملعقة من زيت الزيتون.

لتحضير هذا الكريم، اتبعي الخطوات التالية:

ضعي بذور الكتان وأوراق الغار والماء في إناء وضعيه على نار متوسطة حتى يغلي، ثم اتركيه لمدة خمس دقائق. صفي الخليط وهو لا يزال ساخنا. أضيفي فيتامين E وزيت الزيتون وجل الصبار إلى الخليط، وقومي بالتقليب حتى تتمازج المكونات جيدًا. احفظي الكريم في علبة نظيفة بعيدا عن الشمس والرطوبة.

كيفية استخدام الخليط

قومي بتطبيق كريم بذور الكتان الذي قمتِ بتحضيره على بشرتك بعد تنظيفها جيدًا، واتركيه لمدة تقارب النصف ساعة بعد ذلك، اغسلي وجهك باستخدام الماء الفاتر، ولاحظي الفارق الذي قد يظهر على بشرتك يُفضل تكرار هذه العملية مرة يوميًا، وخاصة قبل الذهاب إلى النوم، حيث يمكنكِ استخدام كريم مرطب لترطيب بشرتك بعد العناية بها بهذه الطريقة.