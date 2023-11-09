دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نتيجة لتقدم العمر أو لتأثر البشرة بعوامل متعددة، يبحث العديد من السيدات عن منتجات لتفتيح بشرتهن وللتخلص من الترهلات والتجاعيد الناجمة عن تقدم السن تلجأ بعضهن إلى استخدام مستحضرات تجميلية باهظة الثمن، لكنها قد لا تكون فعالة هناك وصفة طبيعية وفعالة يمكنها حل مشكلات البشرة بشكل نهائي، وتستخدم مكونات صحية وطبيعية متوفرة في منزلك وما يميز هذه الوصفة هو أن نتائجها فعالة من أول استخدام. وصفة زيت الزيتون والموز واحدة من الوصفات الفعالة والاقتصادية لتحسين ملمس البشرة وإضفاء الإشراقة عليها تتضمن المكونات التالية: ملعقة كبيرة من الموز المهروس.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

معلقة من اللبن. لتحضير هذه الوصفة: قومي بمزج نصف حبة من الموز المهروس مع اللبن وزيت الزيتون في وعاء صغير اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. بعد تنظيف البشرة بلطف باستخدام الصابون الطبي، ضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر يمكنك جفاف البشرة بلطف باستخدام فوطة قطنية بالطبطبة. ستلاحظين تحسنًا في ملمس بشرتك وإشراقتها منذ الاستخدام الأول. هذه الوصفة مناسبة أيضًا للتخلص من اسمرار الكوع والركبة، بالإضافة إلى المناطق الحساسة. يُنصح بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع، وبعد شهرين من الاستخدام، ستلاحظين تحسنًا ملموسًا وتلاشي البقع الداكنة في جسمك. فوائد وصفة زيت الزيتون والموز وصفة زيت الزيتون والموز تعتبر مفيدة للبشرة وتحمل العديد من الفوائد بعض الفوائد المحتملة لهذه الوصفة تشمل: ترطيب البشرة: زيت الزيتون يحتوي على مركبات مغذية تساعد في ترطيب البشرة ومنحها مظهراً صحياً. تفتيح البشرة: الموز يحتوي على مواد تساعد في تفتيح البشرة والحد من البقع الداكنة. تقليل التجاعيد: زيت الزيتون يحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية تعمل على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ياريتني عرفتها من زمان!!».. زيت الزيتون مع الموز حلم كل النساء هيرجعك شباب من تانى وهتصغري 20 سنة .. وصفة بمليون جنيه!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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