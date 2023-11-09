«مفاجأة من العيار الثقيل!!».. عروسة سعودية تكشف ماحدث لزوجها في اول ليلية زواج عندما استخدم خليط زيت الزيتون مع الموز .. مش هتصدق اللي حصل!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الليلة الأولى لزواجها، قام زوج الفتاة السعودية بإستخدام خليط من زيت الزيتون والموز في ليلة الدخلة، مما أثر بشكل كبير على أدائه وجعله أكثر حيوية ونشاطًا زيت الزيتون يُعتبر له العديد من الفوائد للجسم والبشرة ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات الطبيعية واحدة من هذه الوصفات تتضمن خليط زيت الزيتون والموز، وهي خليط فعّال لتحسين مناطق حساسة لدى النساء بغض النظر عن العمر لذا يبحث الكثيرون عن كيفية تحضير هذه الوصفة وكيفية استخدامها بشكل صحيح للحصول على نتائج فعالة سنشرح فيما يلي كيفية تحضير هذه الوصفة القوية وكيفية استخدامها بشكل صحيح للحصول على أفضل النتائج.

مكونات وصفة زيت الزيتون والموز

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من خميرة البيرة.

ثلاث ملاعق من زيت الحلبة.

طريقة تحضير واستخدام وصفة زيت الزيتون والموز:

قومي بمزج ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع معلقة كبيرة من خميرة البيرة وثلاث ملاعق من زيت الحلبة في وعاء صغير قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. بعد تنظيف البشرة بلطف باستخدام الصابون الطبي، قومي بتوزيع الخليط على المناطق التي ترغبين في تكبيرها مثل الشفاه اتركي الخليط لمدة خمس دقائق. ثم اغسلي المناطق بالماء الفاتر. يمكنك استخدام هذه الوصفة بعد كل وجبة يوميًا ولمدة أسبوع واحد فقط ستلاحظين نتائج إيجابية خلال هذه المدة.

هذه الوصفة آمنة وفعّالة لتكبير مناطق معينة في الجسم مثل الشفاه وأماكن أخرى يُمكن استخدامها بشكل مباشر على تلك المناطق يجب الالتزام بتوجيهات الاستخدام للحصول على أفضل النتائج.