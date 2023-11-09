«ياريتني عرفتها من زمان!!».. لهذا السبب يجب عليك وضع الهاتف المحمول مقلوبًا على شاشته .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع تقدم التكنولوجيا وانتشار الهواتف المحمولة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، يبدأ الكثيرون في الاهتمام بأفضل طرق استخدامها من بين هذه الاهتمامات، يأتي وضع الهاتف المحمول مقلوبًا على شاشته خلال النوم وعلى الرغم من أن هذا العمل قد يبدو غريبًا للبعض، إلا أنه له فوائد متعددة تجعله يستحق التفكير في هذا المقال، سنستعرض فوائد وأضرار وضع الهاتف المحمول مقلوبًا خلال النوم.

أضرار وضع الهاتف مستقيما

وضع الهاتف مقلوبًا يأتي مع فوائد متعددة، فمنها:

تهوية الهاتف: عند وضع الهاتف مقلوبًا، يمكن للهواء التدفق بحرية حول الهاتف مما يساعد في تبريد البطارية والتخلص من الحرارة الزائدة هذا يمكن أن يعزز من عمر البطارية ويمنع ارتفاع درجة حرارتها. تنظيف سماعات الأذن: إذا كنت تستخدم سماعات أذن عند النوم، فوضع الهاتف مقلوبًا يمكن أن يسهم في منع تراكم الشوائب والشحوم في سماعات الأذن بشكل مستمر. حماية الشاشة: عند وضع الهاتف مقلوبًا، يمكن حماية الشاشة الخارجية التي تم وضعها على الشاشة الأصلية من الخدوش والكسور. حماية الكاميرا الخلفية: وضع الهاتف بشكل مقلوب يساعد في حماية الكاميرا الخلفية من الخدوش والضرر.

ومع ذلك، يجب مراعاة بعض الأمور مثل وجود غطاء حماية مناسب للهاتف وتنظيف الهاتف بانتظام لضمان استفادتك القصوى من هذه الفوائد.

أضرار وضع الهاتف بجانبك أثناء النوم

وضع الهاتف المحمول بجوارك أثناء النوم يمكن أن يتسبب في العديد من المشكلات والأضرار، بما في ذلك:

اضطرابات النوم: يمكن أن يسبب وضع الهاتف بجوارك إصدار إشارات تسبب اضطرابات في النوم، مما يؤدي إلى الأرق وصعوبة النوم.

يمكن أن يسبب وضع الهاتف بجوارك إصدار إشارات تسبب اضطرابات في النوم، مما يؤدي إلى الأرق وصعوبة النوم. التأثير على الصحة العقلية: يمكن أن تتسبب الإشعاعات من الهاتف وضوء الشاشة الزرقاء في التأثير على الصحة العقلية، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالصداع والدوخة.

يمكن أن تتسبب الإشعاعات من الهاتف وضوء الشاشة الزرقاء في التأثير على الصحة العقلية، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالصداع والدوخة. تأثير على الإنتاجية: قد يجعل الأرق وقلة النوم الناتجة عن وضع الهاتف بجوارك أثناء النوم تأثرك بشكل سلبي على الأداء والإنتاجية أثناء اليوم.

قد يجعل الأرق وقلة النوم الناتجة عن وضع الهاتف بجوارك أثناء النوم تأثرك بشكل سلبي على الأداء والإنتاجية أثناء اليوم. تأثير على الصحة البدنية: يتمتع الهاتف بشاشة تنبعث منها أشعة ضوء زرقاء، والتي يمكن أن تؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساعد في تنظيم نومك. انخفاض إنتاج الميلاتونين بسبب هذا الضوء يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في النوم.

لتجنب هذه المشكلات، من الأفضل ترك الهاتف خارج غرفة النوم أثناء النوم والابتعاد عن استخدامه قبل النوم.