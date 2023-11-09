«مش هتشحن باقة تاني!!».. طريقة عبقرية لفتح جميع شبكات الواي فاي بكلمة سر واحدة وبدون تطبيقات .. نت ببلاش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تريد الاتصال بشبكات الواي فاي بدون تكلفة؟ جرب هذا الكود السحري وانضم إلى العديد من الأشخاص الذين استفادوا منه يُسعدنا مشاركته معك في هذا المقال، حيث يبحث العديد من الأشخاص عن طرق سهلة للاتصال بشبكات الواي فاي المجانية غالبًا ما تكون هذه الشبكات محمية بكلمات مرور صعبة نشارككم هنا طريقة تمكنكم من الاتصال بهذه الشبكات بكل سهولة وبدون تكلفة.

طريقة فتح شبكة الواي فاي ببلاش

العديد من الأشخاص يحاولون الوصول إلى شبكات الواي فاي المحمية من حولهم سنشرح الخطوات التالية لكيفية القيام بذلك:

من هاتفك المحمول، انتقل إلى إعدادات الهاتف واختر الاتصال بالشبكات الأخرى. ابحث عن اسم الشبكة اللاسلكية (واي فاي) التي ترغب في الاتصال بها. بمجرد الوصول إلى صفحة طلب اسم المستخدم وكلمة المرور، قم بإدخال العنوان التالي: 192.168.1.1. ستُطلب منك بعد ذلك تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور قد يكون اسم المستخدم المعياري هو “admin”، وهو نفسه لمعظم الشبكات بشكل افتراضي. بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى أيقونة WLAN أو إعدادات الشبكة اللاسلكية. ستجد كلمة المرور الخاصة بالشبكة اللاسلكية التي تريد الاتصال بها تعمل هذه الخطوة على الكشف عن كلمة المرور للشبكة.يرجى ملاحظة أن قراءة الخطوات أعلاه هي لأغراض معلوماتية فقط، ونحن نشجع دائمًا على استخدام الشبكات بناءً على إذن واضح من مالكيها.

طريقة آخري لفتحة شبكة الواي فاي بدون كلمة سر

يمكنك أيضًا الاتصال بشبكات الواي فاي دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة كل ما تحتاجه هو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود على جهاز الراوتر الخاص بشبكة الواي فاي بمجرد مسح الرمز، سيتم الاتصال بالشبكة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور.