«مش هتصدق خطورته!!».. فتاة سعودية تتبني قطة ولكن الصدمة تنتظرها بعد 3 ساعات من اكتشافها انه حيوان سام .. كارثة بكل المقاييس!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شابة سعودية تجد حيوانًا غريبًا وتعتقد أنه قطة – لكن تكتشف الحقيقة المروعة بعد 3 ساعات في حياتنا اليومية، قد نتعرض للعديد من الأمور التي يمكن أن تكون مضللة وتثير مشاعرنا وغرائزنا وقد واجهت فتاة سعودية تجربة مروعة حينما اعتقدت أنها أنقذت قطة صغيرة من الموت لكنها اكتشفت بعد ثلاث ساعات فقط أن ما اعتقدته قطة كان في الواقع حيوانًا سامًا.

حيوان غريب تعثر عليه طفلة سعودية

فتاة طيبة وجدت حيوانًا صغيرًا قرب منزلها وقررت إنقاذه ورعايته بعد أن كان مبللاً وعلى وشك الموت بينما كانت تعتني به، لاحظت أن لديه عيونًا كبيرة وجاحظة، لكنها لم تُلقِ انتباهًا لهذا الأمر في البداية بينما كانت تلعب معه، هاجمها الحيوان وعضها في البداية، اعتقدت أن العضة كانت مجرد تصرف عادي من حيوان أليف، لكن سرعان ما شعرت بالألم يتزايد اتصلت بمركز طبي وشرحت لهم الموقف وشعرت بزيادة الألم نصحوها بالتوجه مباشرة إلى المستشفى، وبعد الفحوصات، اتضح أن العضة لم تكن من قطة بل من حيوان سام يعرف باسم “سم اللوريس البطئ” وقد كانت القصة تحكيها فتاة سعودية اعتقدت أنها انقذت قطة ولكنها اكتشفت حقيقة الأمر بعد مضي 3 ساعات.

حيوان سم اللوريس البطئ

سم اللوريس البطئ (بالإنجليزية: Slow loris) هو نوع من القرود الصغيرة يتميز بشكله اللطيف وعيونه الكبيرة والجاحظة ومع ذلك، هذا الحيوان يحمل غدد سامة في مرفقاته ولسانه، وهذه الغدد تحتوي على سم قوي يستخدمه للدفاع عن نفسه إذا تم تهديده أو شعر بالخطر، يمكن أن يلدغ وينتقم بسمه السام وبالتالي، على الرغم من طابعه اللطيف، فإن اللوريس البطئ يعتبر حيوانًا سامًا وخطيرًا للإنسان ويجب التعامل معه بحذر شديد.