رهف القنون بوصلة رقص بلا ملابس للترويج لموقع اباحي ومتابع: فشر مودل أش ورهف القحطاني

أثارت الناشطة السعودية رهف القنون الجدل مجددًا، بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي ترقص رقصًا شرقيًا جريئًا، وهي ترتدي ملابس داخلية فقط للترويج لموقعها الاباحي.

وأثار الفيديو ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن رقص رهف بلا ملابس أمر غير لائق، فيما اعتبر البعض الآخر أنه مجرد تعبير عن الحرية الشخصية.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها رهف الجدل بسبب إطلالاتها أو تصرفاتها، فقد سبق أن أثارت الجدل بسبب ظهورها بملابس مكشوفة، كما سبق أن نشرت صورًا لها وهي تشرب الخمر.

ونشرت مواقع عربية صور المثيرة للجدل رهف القنون النشر عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورًا حديثة لها، وهي تقضي وقتًا مع إحدى صديقاتها على الشاطئ.

وظهرت القنون بملابس البحر المكونة من قطعتين، وارتدت تنورة شفافة أظهرت القطعة السفلية من المايوه كاشفة عن جسدها بطريقة جريئة على حد رأي الجمهور.وكشفت القطعة العلوية من ملابس البحر عن جزء كبير من المنطقة العلوية من جسدها، وكتبت في تعليقها على الصور: “حياتك ملكك”، وأردفت التعليق بهاشتاغ “جسدي خياري”.

ويشار إلى أن رهف القنون هي ناشطة سعودية ولدت في السعودية في عام 2000. هربت من السعودية في عام 2018، ولجأت إلى كندا، حيث حصلت على الجنسية الكندية.

