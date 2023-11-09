«قول باي باي للرجيم والحرمان!!».. عشبة جبارة موجودة في كل بيت هتخسسك وتسد شهيتك وتنقص الوزن .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن مفهوم استخدام الأعشاب للتحكم في الشهية وتقليل تناول الطعام هو موضوع مهم يثير اهتمام الكثيرين، خاصة في مجال الصحة وإدارة الوزن يُعتبر التحكم في الشهية أمرًا حاسمًا للكثير من الأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي أو خسارة الوزن بشكل فعال يمكن أن تساهم بعض الأعشاب في تحقيق هذا الهدف بطرق مختلفة هناك العديد من الأبحاث والدراسات التي تستكشف فوائد الأعشاب في تقليل الشهية ومساعدة الأشخاص على تناول كميات أقل من الطعام في هذه المقالة، سنستعرض بعض الأعشاب التي تُعتقد أن لها تأثير على تثبيط الشهية وتقليل تناول الطعام.

بعض الأعشاب تمتلك تأثيرًا في كبح الشهية والمساهمة في تقليل تناول الطعام

هنا بعض هذه الأعشاب والتأثيرات المحتملة لها:

عشب الهوديا: يحتوي عشب الهوديا على مركب نشط يُسمى الغليكوسيد، والذي يُعتقد أنه يقلل من الشهية لتناول الطعام ورغم أن الأبحاث مازالت مستمرة حول هذه الفائدة، إلا أن بعض الدراسات أظهرت أن الهوديا يمكن أن يُستخدم لعلاج السمنة المفرطة ولمساعدة في فقدان الوزن. عشب الكارالوما: يُستخدم الكارالوما للمساهمة في منع الشعور بالجوع وتقليل الشهية لتناول الطعام، مما يزيد من القدرة على التحمل وأظهرت الدراسات فائدة تناول الكارالوما في إنقاص الوزن وتقليل محيط الخصر. السيلليوم: تعدّ عشبة السيلليوم من المصادر الغنية بالألياف وقد أظهرت تأثيرها في تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع يمكن أن يساهم السيلليوم في تحقيق توازن في مستويات السكر في الدم وتحسين استجابة الإنسولين، مما يؤثر إيجابيًا على الشهية ويقلل من مستويات الكولسترول وضغط الدم المرتفع. الزنجبيل: أظهرت الأبحاث أن تناول كمية صغيرة من مسحوق الزنجبيل يمكن أن يحفز الجهاز الهضمي ويقلل من الشهية لتناول الطعام، مما يساعد الشخص على الشعور بالامتلاء.

الرجاء ملاحظة أن استخدام الأعشاب لضبط الشهية يجب أن يتم بحذر، ويُفضل استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام أو مكمل غذائي لضمان السلامة وتحقيق أهداف فقدان الوزن بشكل صحي.