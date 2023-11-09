«فكرة بمليار جنيه!!».. طريقة سحرية لسن السكاكين والمقصات بسرعة الصاروخ هتبقي حادة زي الموس .. ياريتني كنت عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لدي الكثيرون منا بعض السكاكين في منازلهم التي أصبحت غير حادة ولا يمكن استخدامها بشكل فعال حيث لا تستطيع حتى قطع الطماطم نتيجة لذلك، يلجأ الكثيرون إلى شراء سكاكين جديدة وتجاهل السكاكين القديمة ولكن السكين لا يمكن الاستغناء عنه في أي منزل حيث يلعب دورًا مهمًا في عمليات الطهي يعرف الجميع أن اللحوم والدواجن تتطلب أداة حادة لتقطيعها بسهولة دون بذل مجهود كبير في استخدام أدوات غير فعّالة لكن ماذا لو كان هناك طريقة تساعدك على استعادة حدة تلك السكاكين القديمة؟ سنكتشف ذلك في هذا المقال.

كيفية سن السكين القديمة؟

هناك العديد من الأساليب التي يمكن اتباعها لشحذ السكين بنجاح، ومن بين هذه الأساليب:

استخدام ورق الفويل أو الألومنيوم أو القصدير المستخدم للتغليف الغذائي والمتوفر في أي منزل. قومي بقص بعض القطع المتساوية من هذا الورق ورتبيها بشكل متجانس. ضعي السكين التي ترغبين في شحذها وقمي بتمريرها عدة مرات بحذر بين الأوراق المكدسة. الآن يمكنك تجربة السكين على أي مادة غذائية مثل الدجاج أو اللحم وستجدين أنها أصبحت حادة جدًا وجاهزة للاستخدام. لا تنسي تنظيف السكين بعناية للتأكد من إزالة أي بقايا من ورق الفويل.

هذه الطريقة بسيطة وفعالة لشحذ السكين في المنزل دون الحاجة إلى أدوات خاصة.

طريقة ثانية لسن السكينة

هناك عدة طرق فعّالة لسن السكين، ومن بين هذه الطرق:

يمكنك استخدام ورق الصنفرة. ورق الصنفرة هو نوع من الورق الخشن يستخدم في أعمال الدهان والتلميع. قومي بأخذ ورقة صنفرة وثنيها إلى نصفين بحيث يكون الجزء الخشن هو الجزء الداخلي. قومي بتمرير السكين ذهابًا وإيابًا على سطح الورقة الصنفرة حتى تحصلين على نتيجة مرضية.

باستخدام هذه الطريقة، يمكنك بسهولة تجديد حدة السكين وجعلها جاهزة للاستخدام مرة أخرى.