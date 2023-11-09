«متشيلش هم قطع النور تاني!!».. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء في البيت بخطوات سهلة وبسيطة جداً .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني بعض الأشخاص من مشكلات كبيرة جراء انقطاع التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى فقدان اتصالهم بالإنترنت وهذا يصبح أمرًا أكثر تعقيدًا عندما يعتمدون على شبكة الواي فاي بدلاً من باقات هواتفهم، خاصة إذا كان الإنترنت أصبح جزءًا أساسيًا من حياتهم لأغراض الدراسة والعمل والتواصل مع الآخرين لذلك، سنشرح ببساطة بعض الطرق التي يمكن أن تساعدهم على تشغيل الراوتر بدون الحاجة إلى الكهرباء.

طرق تشغيل الراوتر بدون كهرباء

إن انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في انقطاع الاتصال بالإنترنت، لأن جهاز الراوتر لا يمكن أن يعمل بدون توفر الكهرباء ومع ذلك، هناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها لتشغيل الراوتر دون الحاجة إلى الكهرباء، ومن بين هذه الطرق:

1. استخدام جهاز MiFi:

جهاز MiFi يستغل نقاط الاتصال بالهواتف المحمولة لتوفير اتصال بالإنترنت عبر إنشاء شبكة اتصال لاسلكية صغيرة يمكن حملها إلى أي مكان يمكن شحن هذا الجهاز واستخدامه لفترة طويلة دون الحاجة لتوصيله بمصدر كهربائي.

2. الاعتماد على الباور بانك:

باستخدام الباور بانك بسهولة، يُمكن تشغيل الراوتر في حالة انقطاع التيار الكهربائي ببساطة عبر توصيل كابل USB بين الراوتر والباور بانك، ثم تشغيل الباور بانك. سيعمل الراوتر دون الحاجة إلى مصدر كهربائي حتى ينفد شحن الباور بانك.

3. استخدام بطارية خارجية:

باستخدام بطارية خارجية كبديل لتشغيل الراوتر عند انقطاع التيار الكهربائي، يكفي توصيل كابل USB بين الراوتر والبطارية الخارجية، ثم تشغيل البطارية سيعمل الراوتر دون الحاجة إلى مصدر كهربائي حتى تنفذ بطارية البطارية الخارجية.

4. الاستعانة بوحدة UPS:

وحدة UPS (منظم الطاقة غير المنقطعة) تعتبر وسيلة أساسية لتشغيل الراوتر دون انقطاع عند انقطاع التيار الكهربائي يمكنك بسهولة توصيل كابل LAN بين الراوتر ووحدة UPS، ثم تشغيل وحدة UPS سيتم الاستمرار في تشغيل الراوتر حتى تنفذ بطارية وحدة UPS.