«معلومة بمليون جنيه!!».. خبير تكنولوجي روسي يفجر مفاجأة بشأن وضع الطيران تعرف علي ما يحدث لهاتفك عند تشغيل وضع الطيران .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خاصية وضع الطيران تعمل على قطع الهاتف عن جميع وسائل الاتصال التي تعتمد على الشبكات اللاسلكية، مثل الإنترنت والواي فاي والبلوتوث، بهدف تقليل استهلاك البطارية وبمعنى آخر، عند تفعيل وضع الطيران، لن تكون قادرًا على الوصول إلى الإنترنت، وستكون معترضًا عن استقبال أو إجراء المكالمات الصوتية أو المرئية، ولن تتمكن من مزامنة بياناتك أو نقل الملفات عبر البلوتوث يُلاحظ أن وضع الطيران لا يتعلق فقط بالسفر بالطائرة، بل يمكن استخدامه في أي وقت ترغب في قطع جميع وسائل الاتصال لفترة زمنية معينة.

أهم ما يميز خاصية وضع الطيران

تفعيل خاصية الطيران يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، حيث توفر هذه الخاصية مجموعة من المزايا القيمة، بما في ذلك:

حماية الهاتف والبيانات: تمنع خاصية الطيران الأطفال والأشخاص الآخرين من التلاعب بالهاتف والوصول إلى البيانات والملفات الحساسة المرتبطة بالإنترنت. فصل جميع وسائل الاتصال: تعمل على منع إجراء المكالمات الهاتفية واستقبالها خلال تفعيلها، مما يساهم في منع التشتت والانشغال الزائد. إيقاف الإنترنت والواي فاي: توقف خاصية الطيران عن الاتصال بشبكات الإنترنت والواي فاي، مما يساهم في تقليل مخاطر اختراق الشبكة أو الهاتف. توفير البطارية: يساعد تفعيل خاصية الطيران في تقليل استهلاك البطارية وبالتالي يُساعد في الحفاظ على عمرها الافتراضي وضمان توفر الطاقة عند الحاجة.

بالإجمال، تعد خاصية الطيران أداة مفيدة لضبط وتنظيم استخدام الهاتف الجوال وضمان الحفاظ على البيانات والبطارية.

نتائج تفعيل خاصية الطيران

عند تعطل الهاتف وتفعيل وضع الطيران، ستلاحظ الآتي:

فقدان الاتصال بالإنترنت: لن يتمكن الهاتف من الوصول إلى الإنترنت، حيث يتوقف توصيله بشبكة الواي فاي وإيقاف خدمة البيانات الجوالة. تعطل البلوتوث: ستتوقف خاصية البلوتوث عن العمل، مما يعني عدم القدرة على إرسال أو استقبال البيانات والملفات عبر هذه التقنية. توقف خدمة الموقع: ستتوقف البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي ولا يمكن الوصول إلى معلومات الموقع أو استخدام تطبيقات الخرائط. تعطيل المكالمات الصوتية والفيديو: لن تتمكن من إجراء أو استقبال المكالمات الصوتية أو الفيديو أثناء تفعيل وضع الطيران.

وبالتالي، يُعتبر وضع الطيران خيارًا مفيدًا عندما تحتاج إلى تقليل استهلاك البطارية أو منع جميع أشكال الاتصال اللاسلكي على هاتفك.