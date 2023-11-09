خليكي ناصحه ووفري لجوزك.. اسهل واسرع طريقه لعمل الداوني في المنزل”مش هتشتري من بره تاني “

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عمل معطر الملابس داوني في البيت بكل سهوله وتوفير وريحه دائما السيدات تهتم بنظافه ورائحه ملابسها وبسبب ذالك تقوم بشراء مساحيق غاليه الثمين حتي تكون الملابس ذات رائحة جذابه ومنعشه وجميله ، لايمكن الاستغناء عن معطر الغسيل حيث انه يعطي شعور بالاسترخاء، سوف نقدم لكم الطريقه الاصليه لعمل الداوني في البيت.

طريقة عمل معطر الملابس داوني في البيت

المكونات

9 لترات من المياه.

100 جرام (نصف كوب) من عجينة السويفت الخاصة بماركة داوني (من محلات المنظفات، وهي عبارة عن حبيبات صفراء تشبه حبات العدس).

70 جرام (نصف كوب تقريباً) من مادة “التايلوز”.

صبغة ذات لون أزرق أو وردي (من أي عطار).

5- 100 جرام من الرائحة الخاصة بداوني (من أي عطار

بعدها قومي بسكب مقدار الماء في إناء مناسب الحجم، ثم ارفعي الإناء على نار متوسطة.

انتظري حتى يصل الماء إلى درجة الغليان، ثم نضيف عجينة “السويفت” إلى الماء، ونمزجهما جيداً، حتى تحصلي على عجينة متماسكة القوام.

ارفعي العجينة من على النار، ثم اتركيها حتى تبرد تماماً.

ثم قومي بإضافة مادة “التايلوز” (والتي تساهم في جعل قوام الدواني غليظاً)، إلى وعاء مناسب يحوي كمية بسيطة من الماء، مع التقليب المستمر، حتى تذوب المادة تماماً، ويتكون خليط متماسك القوام.

ثم ابدئي بإضافة مقدار اللون أو الضبغة الزرقاء اللون إلى كمية بسيطة من الماء، ثم امزجيهما جيداً معاً، حتى يختلطا بشكل تام.

قومي بإضافة جميع المكونات معاً “عجينة السويفت، وعجينة التايلوز، والماء الملون بلون الصبغة”في زجاجة مناسبة الحجم ومحكمة الغلق كزجاجات حفظ الدواني ، ورجيها جيداً إلى أن تحصلي على خليط متجانس القوام.

قومي بحفظ الزجاجة في مكان مناسب لحين استخدامه في دورات الغسيل، من خلال إضافته في الدرج الخاص به في الغسالة.