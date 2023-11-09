سيدة تطلب الخلع من زوجها وتفضحه بشكل صادم…لأن زوجها يتناول هذه الأكلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في كل يوم يتم تناقل العديد من القصص والتجارب الخاصة بالأزواج في داخل المحاكم المصرية وأخص بالذكر محكمة الأسرة ونجد أنه يبدو أن حلم عش الزوج السعيد قد أصبح من الصعب تحقيقه، ولكن نجد أن الازواج دائما ما يحاولون تجنب تلك المشاكل لاستمرار الحياة ومع هذا قد وصل الأمر إلى طريق مسدود ينتهي إلى مرحلة القرارات القانونية داخل أروقة المحكمة تابعونا لمزيد من التفاصيل نذكر لكم أغرب طلب خلع مقدم من سيدة في محكمة التجمع الخامس بالفعل تابعونا للتفاصيل.

سبب طلب السيدة الخلع من زوج

نجد أنه في قاعة محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تقف سيدة تدعى سحر وهي بعيون حزينة وقلب مليء بالوجع تشارك القاضي تفاصيل قصتهم ولدها مع زوجها وتقول قد تزوجت من هذا الرجل ونجحت في بناء حياة هادئة معه دامت لثمان سنوات وكان زواجنا في البدايه هو زواج أحلامي وعلى مدار ثمان سنوات أنجبنا طفلين وخلال هذه السنوات كنت أحاول دعمه ماديا في كل تكاليف المنزل والحياه الزوجيه وتابعت حديثها قائلا بعد فتره من الزواج اكتشفت ببطء أن زوجي لا يعطي اهتمام كبير لنظافته الشخصية، ومع هذا قلت لنفسي ربما تكون ذلك بسبب فترة العزوبية التي قضاها قبل الزواج وقد ازداد الأمر سوء وزادت مشكلته في النظافة الحد الذي جعله أصبح يتناول البصل والثوم بشكل دائم دون أن يهتم برائحته.”

وختمت حديثها قائلا قد حاولت مرارا وتكرارا أن أقوم بتغييره من تلك العادات الغريبه وذات يوم كان يأكل الكثير من كميه البصل والصوم وقد طلبت منه أن يغسل يديه ولكن تفاجات بردة فعله فقد غضب علي غضب شديد وأنهال علي بالشتائم والعنف وطردني من المنزل وذهبت إلى منزل أهلي وأنا مقررة الخلع وها انا اقف في محكمه الاسره بالتجمع الخامس وقد رفعت دعوه خلع عليه تحمل رقم 6547 وعليه، قررت المحكمة خلع الزوج على ضوء المعلومات والأدلة المقدمة.”