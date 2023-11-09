«دلعي جوزك!!».. اخلطي زيت الزيتون مع القرنفل وضعيه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تطلب العديد من السيدات بشكل مكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الوصفات الجمالية التي تمنح بشرتهن إشراقًا وجاذبية يُعتبر الجمال أمرًا مهمًا ومثيرًا للاهتمام بالنسبة للنساء، ويظهر ذلك جليًا في الحديث عنه على مختلف المنصات الاجتماعية في هذا السياق، سنتناول إحدى الوصفات التجميلية المذهلة التي تجعل الجسم يتألق نتحدث هنا عن مزيج ساحر يتألف من زيت الزيتون الطبيعي والقرنفل، فكل منهما يحمل فوائد استثنائية لنلقي نظرة أولاً على زيت الزيتون الطبيعي، الذي يعتبر ليس فقط مكملًا طيبًا للطهي ولكن أيضًا رفيقًا مثاليًا للجمال يحتوي زيت الزيتون على فوائد ترطيب للبشرة ويعزز ليونتها، وهو غني بالمضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة أما القرنفل، فهو عشبة فريدة بخصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات، ولها قدرة على تحفيز تدفق الدم وتحسين مرونة الجلد إضافة القرنفل إلى هذا المزيج تضفي لمسة منعشة ومنقية.

مكونات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

1/4 أكواب من زيت الزيتون.

ملعقة طعام واحدة من زيت القرنفل.

علبة أو زجاجة بلاستيكية لتخزين الخليط.

وعاء لتحضير الخليط.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل:

قومي بوضع جميع المكونات في وعاء مناسب. ضعي الوعاء فوق ماء ساخن لتسخين الخليط. اتركي الخليط حتى يصبح دافئًا. ضعي هذا الخليط على فروة الرأس، واتركيه لمدة تصل إلى ثلاث ساعات. بعد ذلك، اشطفي الشعر بشكل جيد. كرري هذه التجربة مرتين في الأسبوع لتحقيق النتائج المرجوة لشعرك.

باستخدام هذه الوصفة، ستحصلين على فوائد زيت الزيتون والقرنفل لشعر صحي ولامع.