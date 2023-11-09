دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل فطائر الطاسة بالخميرة الفورية عشان تخمر في دقائق معدودة، فطائر الطاسة، ذلك الطبق الشهي والمحبب لكثير من الناس في العالم العربي، فإنها وجبة سريعة التحضير وشهية، ومناسبة لتناولها في أي وقت من اليوم، وما يجعلها مميزة أكثر هو طعمها اللذيذ وقوامها المقرمش واللين في نفس الوقت.

إذا كنت من محبي فطائر الطاسة وترغب في تحضيرها بسرعة، يمكنك استخدام الخميرة الفورية لتسريع وقت التخمير، وفي هذا المقال سأشرح لك طريقة عمل فطائر الطاسة بالخميرة الفورية لتخمر في دقائق معدودة.

طريقة عمل فطائر الطاسة بالخميرة الفورية

المكونات:

3 أكواب من الطحين ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من السكر 2 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية كوب من الماء الفاتر زيت نباتي للقلي

الطريقة:

في وعاء كبير، اخلط الطحين، الملح، السكر والخميرة الفورية حتى يتجانسوا معًا.

أضف الماء الفاتر تدريجياً واعجن المكونات في الوعاء حتى تتكون لديك عجينة ناعمة ولينة.

قم بتكوين العجينة إلى كرة وقم بدهن الجزء العلوي بقليل من الزيت النباتي.

غطِّي الوعاء بمنشفة نظيفة واترك العجينة لتخمر لمدة 10-15 دقيقة في مكانٍ دافئ.

بعد أن ينتهي وقت التخمير، ستجد أن العجينة قد تضاعفت حجمها.

اهن المقلاه بالزيت النباتي على نار متوسطة.

بواسطة ملعقة كبيرة، أخذ مقدار من العجينة وقم بصنع كرة صغيرة.

ضع الكرة المقلاه وقم بالضغط عليها بلطف باستخدام ملعقة أخرى حتى تصبح مسطحة.

قم بتقليب الفطيرة حتى تتحمر من الجهتين وتصبح ذهبية اللون.

بمجرد أن تصبح الفطائر ذهبية اللون، قم بنقلها إلى صحن مبطن بورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

وفي النهاية يمكنك تقديم فطائر الطاسة الطازجة مع مختلف الحشوات حسب الرغبة، مثل الجبن، الزعتر، اللبنة أو الزيتون، ويمكنك أيضًا تناولها مع العسل أو المربى لتحصل على مذاق حلو.