«كارثة بكل المقاييس!!».. خبير يحذر من خطأ شائع عند استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء ويقدم 4 نصائح مهمة .. متجيش تقول معرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع تدني درجات الحرارة، يقوم العديد من الأشخاص بإعادة استخدام السخانات، سواء كانت كهربائية أو غازية، ولكن يحذر الخبراء من خطأ شائع ينبغي على الأفراد أن يكونوا حذرين ويأخذوا بعين الاعتبار بعض النقاط قبل الاعتماد على الماء الساخن بشكل متكرر يتعلق ذلك باتخاذ تدابير أمان واحتراز لتجنب المخاطر المحتملة مثل الانفجار والاختناق.

خبير عالمي يحذر من استخدام السخان الكهربائي بفصل الشتاء لهذا السبب

نصائح عند شراء سخان كهربائي جديد:

أكد اللواء ممدوح عبد القادر، القائد العام السابق للحماية المدنية، على أهمية اختيار سخان جديد من مصادر موثوقة ومعتمدة ينبغي أن يكون السخان مناسبًا للاستخدام المخطط له، ويجب أن تتناسب تفاصيل الجهاز مع المواصفات المطلوبة يمكن شراء الحجم الذي يلبي احتياجات الأسرة بشكل فعال فيما يتعلق بالسخانات الكهربائية، يجب التحقق من صحة الاتصالات الكهربائية وضرورة تنفيذها بواسطة فنيين ذوي خبرة بالنسبة للسخانات الغازية، ينبغي التواصل مع شركة الغاز لضمان توفر اتصال صحيح وآمن.

الأخطاء الشائعة عند استخدام السخان الكهربائي

عندما يتعلق الأمر بالسخانات الجديدة، ينبغي القيام بالصيانة الدورية ومتابعة العطل المحتملة لتجنب الإشكاليات أكد اللواء ممدوح عبد القادر على أهمية التعرف على علامات العيوب في السخان الكهربائي حذر من تجاهل الإصلاحات التي يقوم بها فنيون محترفون، مثل عدم فصل السخان بشكل كامل، حيث يظل المصباح مشتعلاً دائمًا، مما يشير إلى خلل في “الترموستات”، والذي قد يؤدي إلى الانفجار.