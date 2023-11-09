«هتندم ندم عمرك!!».. 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها عند التعامل مع الـ ATM والا هيتم سحب الكارت .. متجيش تقول معرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الوقت الحالي، يعتمد معظم العمليات المالية على بطاقات الفيزا، سواء كان ذلك لاستلام رواتب الموظفين أو معاشات الأشخاص، بما في ذلك مستفيدي برامج التكافل والكرامة وغيرها يبلغ عدد البطاقات المصرفية النشطة في البنوك حوالي 56 مليون بطاقة، ومع ذلك، يقع العديد من الأفراد في خطأ أثناء إجراء عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصرف الآلي هذه الأخطاء قد تتسبب في تلف البطاقة وتعيق القدرة على سحب الأموال أو استعادة البطاقة من الماكينة لذا، دعونا نلقي نظرة على هذه الأخطاء الشائعة ونتعلم كيفية تجنبها.

أخطاء يجب تجنبها عند السحب من ماكينة الصرف الالي

يفضل عدم إدخال الرقم السري للبطاقة بشكل غير صحيح أكثر من مرة كإجراء احترازي من قبل نظام البنك الآلي، وذلك لمنع أي استخدام غير مصرح به لبطاقة العميل يُنصح أيضًا بتجنب إدخال البطاقة إذا كانت بها خدوش أو تلف خلال عملية السحب ومن الجدير بالذكر أنه قد يتسبب التأخير في سحب البطاقة مباشرة بعد انتهاء العملية في عدم خروجها في حالة وجود خلل في الماكينة نتيجة لخطأ في النظام، يتعين عليك أن تكون حذرًا وعدم وضع البطاقة في تلك اللحظة.

خطوات استرجاع الفيزا إذا تم سحبها بسبب عطل أو خطأ في النظام