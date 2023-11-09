دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ب 5كلمات دعاء الحصول على وظيفة أو فرصة عمل بسرعة.. ترزقك من حيث لا تحتسب.،،,

دعاء الحصول على وظيفة وزيادة الرزق لعله من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، فيسعى المسلم دايما عن الرزق الحلال من أجل إعفاف نفسه و أهله و من يعول والحصول على فرصة عمل جديدة ذات دخل وفير ومكانة طيبة من آمال الشباب في هذه الأزمان، فحتى من يعمل فى وظيفة يبحث عن وظيفة أخرى لزيادة دخله، مما يجعله يبحث عن دعاء الحصول على وظيفة أو فرصة عمل وزيادة الرزق، فالوظيفة والعمل الجديد يجعله الله سببًا في تحصيل المعاش و فتح البيوت وإعفاف الشباب لأنفسهم وتزوجهم، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء الحصول على وظيفة أو فرصة عمل وزيادة الرزق.

دعاء الحصول على وظيفة بسرعة

” اللهم اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا احتسب “.

دعاء للحصول على وظيفة

اللهم ارزقني عملًا صالحًا، يغنيني عن سؤال الخلق، ويكفيني في أمر الدنيا، ويصلحني في أمر الآخرة.

اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك وظيفة طيبة، تدر عليّ مالًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه .

دعاء يوسع الرزق

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.



دعاء الحصول على فرصة عمل بسرعة

أولا : الاستغفار 100 مرة

ثانيا : الصلاة علي رسول الله 100مرة

ثالثا : قراءة سور الواقعة و الكوثر والإخلاص و المعوذتين كل سورة 3 مرات

رابعا : تقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم – رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير ) عدد 70مرة

خامسًا: تحمد الله تعالي والدعاء

الحمد لله الذي تواضع كل شي لعظمته

الحمد لله الذي ذل كل شي لعزته

الحمد لله الذي خضع كل شي لملكه

الحمد لله الذي استسلم كل شي لقدرته



أعمل ايه عشان ربنا يزود رزقي ؟

1- التوكل على الله

أفضل ما يفعله العبد لجلب الرزق هو التوكل على الله تعالى لأنه هو الرزاق، ففي التوكل قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّكم توَكَّلتم على اللهِ حقَّ توَكُّلِهِ، لرزقَكم كما يرزقُ الطَّيرَ، تغدو خماصًا، وتروحُ بطانًا» (صحيح ابن ماجه].

2-الإستغفار

3-الصدقة تزيد فى الرزق

4-صلة الرحم

5- اتقان العمل

6- أداء الصلوات فى البيت تزيد فى الرزق

فالفرض فى المسجد وبقية الصلوات تؤدى فى البيت لقوله تعالى { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى }.



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دعاء الحصول على وظيفة وسداد الديون

اللهم يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، اقضي حاجتي، وارزقني وظيفة طيبة صالحة تقربني منك، وتصلح لي من أمر الدنيا والآخرة .

اللهم ارزقني عملًا صالحًا ، يغنيني عن سؤال الخلق، ويكفيني في أمر الدنيا، ويصلحني في أمر الآخرة .

اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك وظيفة طيبة، تدر علي مالًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.

اللهم يا كريم يا حنان يا منان ، يا مالك الملك يا عزيزًا لا يضام ، اللهم ان كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدًا فقربه ، وإن كان صعبًا فسهله، وإن كان عسيرًا فيسره، وارزقني رزقًا تغنيني به عن الحاجة لمن سواك .

اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به علي وأوليت، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد و لك الشكر ، اللهم اكتب لي التوفيق في كل طريق ، و اكتب لي النجاح في كل خطوة ، ييسر لي الحصول على وظيفة طيبة مريحة ترضيني، وتهدئ قلبي .

اللهم اذا احترت فسددني، واختر لي يارب فاني لا أحسن الإختيار.

اللهم لا تجعل عيشي في الدنيا كدًا كدًا ، ولا تجعل حياتي فيها نكدًا نكدا.

اللهم يسر لي الخلق، وحببهم في، وسق الى الخير من حيث لا أعلم ولا أدري ، ووفقني لمرضاتك وطاعتك .

اللهم يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم وأنا ذاهب للمقابلة في الوظيفة الجديدة يسر لي أمري، وسدد جوارحي ولساني، واقسم لي الخير، وارزقني العمل الصالح والوظيفة الجيدة.

اللهم صلى على محمد و على آل محمد ، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد .

اللهم وأنا أبحث عن وظيفة وأذهب لمقابلة المسئول عنها ، فاللهم لا سهل الا ما جعلته سهلًا ، و انت تجعل الحزن اذا ما شئت سهلًا .