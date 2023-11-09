«هتندم ندم عمرك».. يجب الحذر من فعل هذه الأخطاء عند تشغيل الراوتر في الليل… ازاي عايشين ومنعرفش..!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الإنترنت من أهم الأشياء الموجودة في العالم ولا يستطيع أي إنسان العيش دون الإنترنت لأنه أصبح من الأشياء الأساسية في عالمنا ولكن نجد هناك بعض الأشخاص يستخدمون الراوتر أو يضعون الراوتر في أماكن خاطئة جدا قد تعمل هذه الأخطاء أعلى استخدام جيجات كثيرة واستنفاد الباقة الشهرية للراوتر، ولكن في هذا المكان سنقول لكم عن بعض الحيل المدهشة جدا لكيفيه استخدام الراوتر وما هي الاماكن المناسبه التي تضع فيها الراوتر الخاص بك.

بعض مخاطر تشغيل للراوتر طوال الليل

ويوجد هناك بعض الأشياء والمخاطر التي سوف تحدث للراوتر إذا كنت تشغله طوال اليوم أو طوال الليل دون أن تفصله عن الكهرباء وإليك بعض من هذه المخاطر:

1. الاستخدام الكثير للكهرباء: يؤدي تشغيل للراوتر طول الليل إلى استخدام الكثير من الكهرباء ويمثل عبئ على العداد لأنه يستخدم الكثير من الموجات الكهربائيه وإذا سوف تجد ارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء الشهرية.

2 احتماليه زيادة اختراقه: عند تشغيل الراوتر طول الليل سوف يؤدي ذلك إلى زيادة احتماليه اختراق للراوتر من قبل الأشخاص المختلفة لأنك أصبحت تشغله ليلا ونهارا.



كيفية اجتناب مخاطر تشغيل الراوتر طوال الليل

• اولا عليك ان تستخدم راوتر يعمل بالتوقف التلقائي عندما يتعرض لارتفاع في الحراره.

• أيضا توفير الأماكن المناسبة للراوتر واجب الحظر من وضعي في أماكن قريبه من النوم

• وأيضا عليك أن توجه الراوتر توجيها صحيحا وذلك يعمل على نقص في ارتفاع حرارة للراوتر.