دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بطريقة وشبه مجانيّة و بحيلة موجودة في أغلب البيوت اجعل منزلك دافئاً في الشتاء (وداعاً لجهاز التدفئة),

يكفي أن تستخدموا أصيصيّ زهور من الفخّار والشمع المستخدم لتسخين الأطباق للحصول على تدفئة مجانيّة. هل تتساءلون عن كيفيّة إعداد جهاز التدفئة بالشمع؟ المسألة سهلة للغاية! لقد فعلتها أنا وهي وسيلة ناجعة للحصول على الدفء بشكل مجانيّ.

ما تحتاجون إليه

أصيص زهور كبير من الفخار

أصيص آخر أصغر حجماً

طبق من الفخار أو شوّاية أو طبق معدني 4 شموع لتسخين الأطباق ركيزة طبق أحجار طوب

في الواقع، إنه علم صرف!

يستخدم جهاز التدفئة الإحتياطي هذا مبدأ نقل الحرارة بالحمل الحراري: تسخّن الشموع الهواء وتكون جزيئات الهواء الساخن أخف ما يجعلها ترتفع نحو الأعلى وتسخّن الهواء بين الأصيصين. يتصاعد الهواء الساخن عبر ثقب الأصيص الكبير. وبهذه الطريقة، يصبح الهواء في الغرفة ساخناً.

تنجح هذه الطريقة في تدفئة غرفة أو شقة صغيرة. وتستمر الحرارة في الانبعاث من الأصيص لساعات عدة حتى بعد انطفاء الشموع.

تدابير احتياطيّة

ـ انتبهوا لئلا تحرقوا أنفسكم لأنّ الأصيص يصبح ساخناً جداً

ـ يجب ألا يلمس الأصيص الساخن جداً الطاولة بل ينبغي وضعه على أحجار من الطوب

ـ لا تتركوا هذا الجهاز من دون مراقبة ولا تحيدوا ببصركم عنه

ـ لا تخلدوا إلى النوم وهو مشتعل

ـ ولا تغادروا المنزل فيما جهاز التدفئة يعمل إذ أنّ خطر اندلاع الحريق قائم وحقيقي

ـ اختاروا شموعاً من الشمع النباتي غير السام مع شعلة من القطن لتجنّب الانبعاثات السامة وتلوّث الهواء الداخليّ في المنزل

ـ يجب ألا يقترب الأولاد والحيوانات من جهاز التدفئة إذ قد يتعرضون للحروق أو يوقعون الشموع. التدفئة بالشمعالدفء في منازلكم

.