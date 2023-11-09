“نسيت الفيزا في البيت مايهمكش!!”.. طريقه جهنمية لسحب اي فلوس من ماكينه ال ATM بدون فيزا وفي أقل من دقيقتين .. سهلناها عليك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعض المواطنون يقعوا في مشاكل بسبب نسيامن أو ضياع البطاقة البنكية أثناء سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي، لكنهم لا يعرفون أن هناك طرق بديلة يُمكنهم من خلالها السحب من الماكينة حتى ولو بدون بطاقة، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح كيفية السحب دون استخدام الكارت الذكي.

ما هي خطوات سحب الاموال من ماكينة الصراف الآلي دون كارت الفيزا؟

يُمكن لأي عميل أن يقوم بعملية سحب أمواله بدون الحاجة إلى بطاقة بنكية، حيث أن هناك بعض البنوك تقوم بإتاحة إمكانية السحب من ماكينات الصراف الآلي، عن طريق المحفظة الذكية، ولكي يستطيع المواطن سحب أمواله، يجب اتباع بعض الخطوات وعمل الإجراءات الآتية:

يقوم البنك بإرسال رمز على الهاتف الجوال من أجل التحقق من أن الشخص الذي يقوم بالسحب نفسه صاحب البطاقة البنكية.

يجب الاتجاه إلى أقرب ماكينة صراف آلي يتوفر بها خدمة السحب بدون البطاقة.

النقر على خيار الخدمات بدون بطاقة من القائمة المعروضة على الشاشة.

يجب على العميل القيام بالنقر على أيقونة السحب السحب النقدي عن طريق المحفظة الإلكترونية.

ينبغي إدخال رقم الجوال الخاص بك، ثم يقوم البنك بطلب إدخال الرقم السري الخاص بالمحفظة الإلكترونية.

قم بإدخال المبلغ المُراد سحبه، ثم يتم إخراج الأموال مع إيصال من الماكينة.

ما هي المحفظة البنكية؟

عبارة عن محفظة ذكية متوفرة على الهاتف المحمول، وينبغي أن تكون هواتف ذكية، أو متوفر عليها أبليكيشن تطبيق الخاص بالبنك التي يتم وضع الأموال الخاصة بك فيه، بالإضافة إلى متوفرة على خدمة انستا باي، وهو الابليكيشن الشهير في مصر و التابع للبنك المركزي.