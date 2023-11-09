«السر في مكون عمره مايخطر ببالك».. ماهو سر عدم وجود النمل في محلات الحلويات والمخبوزات؟.. ازااي مكناش نعرفه !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السر في مكون عمره مايخطر ببالك.. هناك عدد كبير من الأشخاص يتسائلون عن السبب الحقيقي وراء عدم وجود نمل في محلات المخابز والحلوى على الرغم من أن تلك الأماكن لابد وأن تكون حقل اساسي لجلب النمل، وهذا يثير استفسار الكثير من الأشخاص في السر وراء عدم وجود نمل في هذه المحلات خاصة وأن النمل بطبيعة الحال يميل إلى الأماكن التي يكون موجود فيها السكريات او الحلوي عموما، وأما عن السر الحقيقي وراء عدم وجود نمل في تلك الأماكن يرجع الي مكون عمره مايخطر ببالك سوف تعرفونه معنا خلال السطور القادمة.

إزااي مكناش نعرفه.. ماهو سر عدم وجود النمل في محلات الحلويات والمخابز؟؟؟

يجذب اهتمامنا جميعاً ان محلات المخابز والحلويات لا تستخدم المبيدات الحشرية للقضاء على النمل لأنها خطر في اماكن التغذية والطعام،لأنه يتم بيعها للمواطنين، وأما عن السر وراء عدم وجود نمل في تلك الأماكن فيرجع السر إلى استخدام السمسم فهو حل فعال جدا وغير ضار للقضاء على النمل، أي أن السمسم يعتبر عدو للنمل، ومتى وجد السمسم فر النمل هاربا لهذا العزيزه سيده المنزل يمكنك أن تقومي باستخدام السمسم للقضاء على النمل الموجود في منزلك بكل سهولة،وأيضا نجد أن هذه الفكرة تعود إلى تأثير السمسم على حاسة الشم عند النمل فهو يجعلها منعدمة وبالطبع النمل لا يستطيع ان يعيش بدون تلك الحاسة .

طريقة للتخلص من النمل بدون مبيدات

قومي بملئ زجاجة بخاخ بالماء وبعض الخل ، على أي نمل تجدينه، واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم امسحي آثار النمل.