“لن تصدق ما سوف تراه عيناك”… 6 استخدامات غير متوقعة وغير تقليدية لقشور البطاطس.. لن تمل من تكرارها بعد الآن!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطس من الأغذية التي يعشقها الكثيرين، ولكن يعتبر قشر البطاطس مصدر غني بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن، لذا فيتم استخدام قشر البطاطس في العديد من الاستخدامات المتعددة، والتي سوف نوضحها لكم من خلال المقال الآتي.

أهمية قشر البطاطس لجسم الانسان

تحسين صحة الجهاز الهضمي، وذلك لأنها تحتوي قشر البطاطس على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، إضافة إلى أنها تساعد على الشعور بالشبع، مما قد يساعد على إنقاص الوزن، كما أن قشور البطاطس تعمل على تقوية جهاز المناعة، حيث أنها تحتوب على فيتامينات C و B6، وهي فيتامينات مهمة لصحة الجهاز المناعي، كما يحتوي قشر البطاطس على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

فوائد قشر البطاطس