اللي عنده رسيفر قديم أحسن من اللي عنده حتة أرض!!… كنز كبير موجود داخل الرسيفر القديم.. روح دور عليه بسرعة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعثور على ذهب داخل رسيفر قديم، فمن المهم أن تتعامل معه بعناية، حيث يمكن أن يكون الذهب الرقيق هشًا وسهل التلف. يوصى بنقل الذهب إلى صائغ لتنظيفه وتقييمه، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون الرسيفر القديم مصدرًا لقطعة ثمينة من الذهب، في عام 2016 فقد عثر رجل بريطاني على قطعة ذهبية تزن 20 جرامًا داخل رسيفر قديم كان يحتفظ به في منزله، كانت القطعة من الذهب الخالص، وقدر ثمنها بحوالي 1000 جنيه إسترليني.
حقيقة وجود الذهب في الرسيفر القديم
تعود هذه الظاهرة إلى حقيقة أن الرسيفرات القديمة كانت تصنع باستخدام مكونات باهظة الثمن، بما في ذلك الذهب والفضة، كان ذلك لأن الصناعة الإلكترونية كانت لا تزال في مهدها في ذلك الوقت، وكانت التكنولوجيا المستخدمة أكثر تعقيدًا، وفي بعض الحالات، قد تكون القطع الذهبية الموجودة داخل الرسيفرات القديمة صغيرة جدًا، لدرجة يصعب رؤيتها بالعين المجردة ومع ذلك يمكن استخدام أجهزة كشف المعادن لتحديد مكانها.
نصائح لزيادة فرصك في العثور على ذهب داخل رسيفر قديم
- ابحث عن رسيفر مصنوع في فترة ما قبل عام 2000، حيث كانت الرسيفرات القديمة أكثر عرضة لاستخدام مكونات باهظة الثمن.
- ابحث عن رسيفر مصنوع من مادة معدنية، مثل الألومنيوم أو النحاس، من المرجح أن تكون المكونات الداخلية لهذه الرسيفرات مصنوعة من الذهب.
- إذا وجدت رسيفرًا يبدو أنه في حالة جيدة، فمن المرجح أن يحتوي على قطع ذهبية سليمة.
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