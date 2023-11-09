هتغير حياتك الزوجية..وصفة الفازلين السحرية للتخلص من الشيب والشعر الأبيض تماماً ومش هتلاقي غير أسود.. محدش هيقولك عليها غيري!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرفي على وصفة الفازلين للشعر. يعتبر الشعر الرمادي من أكثر المشاكل التي يعاني منها الرجال والنساء على حد سواء. غالبًا ما يرتبط الشعر الرمادي بالشيخوخة، ولكن هناك أيضًا حالات الشيب المبكر، والذي قد ينتج عن عوامل كثيرة، منها سوء التغذية، أو التوتر، أو بعض الأمراض المزمنة، وهناك طرق عديدة للتخلص من الشعر الرمادي، بما في ذلك استخدام الصبغات الكيميائية، والتي قد تضر الشعر وتجعله جافاً ومتقصفاً، كما أن لها آثار جانبية أخرى على الصحة العامة. انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الوصفات الطبيعية التي تدعي أنها تساعد في التخلص من الشيب. من شيب الشعر ومنها وصفة الفازلين. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا

تعرفي على فوائد الفازلين للشعر

الفازلين عبارة عن مادة دهنية طبيعية مستخرجة من البترول، ولها فوائد عديدة للشعر، منها:

يرطب الشعر بعمق، مما يساعد على منع جفافه وتقصفه.

يمنح الشعر اللمعان والحيوية.

حماية الشعر من العوامل الخارجية الضارة، كأشعة الشمس والرياح.

تحفيز نمو الشعر.

تعرفي على طريقة استخدام الفازلين للتخلص من الشعر الرمادي

هناك العديد من الوصفات التي تستخدم الفازلين للتخلص من الشيب، ومن أشهرها:

تعرفي على مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

تعرف على طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بخلط الفازلين وعصير الليمون جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على فروة رأسك وأطراف شعرك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

الطريقة الثانية

تعرفي على مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

تعرف على طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بخلط الفازلين وزيت الزيتون وزيت الخروع جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على فروة رأسك وأطراف شعرك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

الطريقة الثالثة

تعرفي على مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

تعرف على طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي الفازلين والقهوة وزيت اللوز جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على فروة رأسك وأطراف شعرك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

نصائح لتطبيق وصفات الفازلين للتخلص من شيب الشعر

كرري الوصفة مرة أو مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج أفضل.

احرصي على غسل شعرك جيداً بعد تطبيق الوصفة حتى لا تتراكم بقاياها على الشعر.

إذا كنتِ تعانين من أي حساسية تجاه الفازلين أو أي من المكونات الأخرى المستخدمة في الوصفة، توقفي عن استخدامه فورًا.

هل الفازلين فعال في التخلص من الشعر الرمادي؟

لا توجد دراسات علمية تؤكد فعالية الفازلين في التخلص من الشيب، ولكن هناك بعض الأشخاص يؤكدون أنهم حصلوا على نتائج جيدة عند استخدام وصفات الفازلين. ومن الجدير بالذكر أن الشيب هو عملية طبيعية تحدث مع التقدم في السن، ولا يوجد علاج نهائي لها، ولكن يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية، مثل وصفات الفازلين، لتقليل ظهور الشيب وتغطيته.