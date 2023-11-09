دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياريتني عرفتها من زمان»..سر خرافي يكشفه رش الملح على باب المنزل .. مطلعتش خرافة!!؟,
�اك العديد من الأشياء التي يمكن استخدامها بأكثر من طريقة وتوفير الفائدة في صنع بعض الوصفات والخلطات التي تسهم في تحسين مجموعة متنوعة من الجوانب من المعروف أن النساء يهتمن بتعلم ومشاركة الوصفات والتجارب المنزلية التي تسهم في تنظيف منازلهن وتطويرها وليس من غريب على النساء أيضًا مشاركة وتقليد تجارب الآخرين للاستفادة من خبراتهم اليوم، سنتعرف على تجربة مفيدة جديدة تتعلق باستخدام الملح بطرق مختلفة عن الاستخدام الشائع في المطبخ.الملح لديه العديد من الاستخدامات المفيدة التي تشملإذا كنت تبحث عن طرق طبيعية وفعالة لاستخدام الملح في منزلك، يمكنك الاستفادة من هذه الاستخدامات المختلفة: القضاء على الحشرات: يُمكن استخدام الملح للتخلص من الحشرات مثل النمل والصراصير يُمكن رشه على المناطق التي تعاني من وجود الحشرات بها. تلميع الزجاج: الملح يمكن استخدامه لتلميع الزجاج بسهولة ببساطة قم بإضافة ملعقة من الملح إلى الماء الساخن في بخاخة واستخدمهاتقشير البشرة: الملح يُستخدم أيضًا في عمليات التقشير لتجديد البشرة يمكن طحن الملح وخلطه مع زيت زيتون أو زيت نباتي واستخدامه لتقشير البشرة وتحسين ملمسها. لرش الزجاج ومن ثم تلميعه.
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