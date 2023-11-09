“ضاع عمرك وانتي بتشتريله حجارة”… فكرة من مخترع صيني لتشغيل “ريموت التلفزيون” بدون حجارة.. ضاع عمرنا واحنا مش عارفينها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الاختراعات التي تأتي إلينا من كوكب الصين، ولكن هناك المزيد والمزيد من الاختراعات المبهرة، مثل تشغيل ريموت التلفزيون بواسطة بعض الحيل، وبدون الحاجة إلى حجارة الريموت، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن طريقة تشغيل ريموت التكييف من خلال ورق القصدير.

طريقة تشغيل ريموت التلفزيون بدون حجارة

يمكن تشغيل ريموت التلفزيون بورق القصدير عن طريق لف ورق القصدير حول بطارية الريموت، حيث أن ذلك سوف يؤدي ذلك إلى زيادة مساحة سطح البطارية، مما سيسمح لها بتوصيل المزيد من الطاقة إلى دائرة الريموت.

خطوات تشغيل ريموت التلفزيون بدون حجارة

فيما يلي الخطوات التفصيلية لتشغيل ريموت التلفزيون بورق القصدير:

افصل الريموت عن التلفزيون.

أزل البطارية القديمة من الريموت.

قم بلف ورق القصدير حول طرفي البطارية.

أعد البطارية إلى الريموت.

قم بتوصيل الريموت بالتلفزيون.

يجب أن يعمل الريموت الآن بشكل صحيح.

وعلى الرغم من ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الطريقة قد لا تكون فعالة دائمًا، ففي حال إذا كان الريموت متضررًا بشدة، فقد لا يكون بورق القصدير ما يكفي لإصلاحه.

نصائح إضافية لتحسين فرص نجاح تشغيل الريموت بورق القصدير