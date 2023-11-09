شبابك راح هدر.. ضعي الموز على زيت الزيتون وشوفي الوصفة الرهيبة اللي هتبهرك وحطيها على هذه الأماكن هتندهش بجد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة الموز مع زيت الزيتون هي وصفة مفيدة جداً للاهتمام بالشعر والبشرة، ويمكنك الحصول على ماسك طبيعي منهم غني جدا بالفيتامينات البشرة، لأن الموز مصدر غني جدا بالعناصر والمعادن والمرطبات كما أن زيت الزيتون الغني بالأحماض الدهنية ومضادات الاكسده الذي يعمل بشكل كبير على علاج مشاكل البشره والشعر فهو افضل انواع الزيوت الناتجة التي ننصح باستعماله في كل شيء سواء في الوصفات الطبيعية أو في الطعام.

المكونات :

موزة ناضجة واحدة.

2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون (يمكن استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز).

خطوات تحضير زيت الزيتون والموز

نقوم بشراء اصابع الموز ثم نقشرها ونقطعها الى شرائح صغيرة .

نقوم بوضع الموز بعد تقشيره في وعاء لسلقة على النار حتى أن يصبح عجينه ناعمه.

نضيف عليه الموز وزيت الزيتون ثم نهرسهم جيدا ونخلطهم بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط الجاهز على شعرك بعد غسله وتنظيفه وتجفيفه ندلك فروة الرأس بلطف .

ويتم توزيع الوصفة على الشعر من جميع الجهات والنواحي.

نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة على الاقل ثم نغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر باستخدام البلسم والشامبو المعتاد.

وصفه اخرى لتنعيم الشعر

عليك بخلط زيت الزيتون مع زيت اللوز و كميه من الفازلين الطبي.

نقلب هذه المكونات مع اضافه ملعقه من ماء الورد لإعطاء رائحه عطره للشعر.

ثم افردهم على الشعر من الجذور إلى الأطراف مع ارتداء بونيه على شعرك مده ساعه على الاقل .

وفي النهايه اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو مع تكرار هذه الوصفه وسوف تحصلي على الشعر