بالمقص لف ورق الكرنب والعنب…طريقة غريبة في لف ورق الكرنب العنب بالمقص سوف تندهشي من النتيجة السريعة في لف ورق المحشي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقبل الجميع على وجبة المحشي في جميع الأوقات فهي أكله شعبيه مشهوره من أيام اجدادنا، وما زالت كما هي بدون أي اختراعات بها لذيذه وشهيه في أي حال فهي تعطي طاقه ونشاط بشكل واضح للجسم ومحبوبه من الجميع ولكن تحتاج الى وقت طويل حتى تنتهي من لف عدد كبير من الورق الصغير فاليك طريقة سهلة وسريعة بالنقص لكي تتمكني من لف ورق الكرنب والعنب بسرعه دون اي وقت او تعب.

خطوات لف أوراق الكرنب العنب بالمقص

عليك بشراء نوع جيد من الكرنب ثم اقطعي او الاوراق .

ورفع كمية من النار الى درجه الغليان انقعي أوراق الكرنب في المياه المغلية عدة دقائق ثم ارفعيها بسرعه حتى لا يزداد عليها النضج .

بعد ذلك قصي أورده الملفوف بالمقص ثم قطعي على شكل مربعات قطع صغيرة.

ثم افردي الملفوف وضعي الحشوة المناسبة بعد ذلك رصي أعمدة الملفوف في وعاء مناسب وارفعيه على النار المتوسطة مع اضافة الشوربه او المياه

بعد ذلك ضعي الملح والتوابل ومرقة الدجاج عليهم.

ثم نغطي الوعاء بالغطاء مناسب حتى يستوي بسرعه وبالف هنا وشفا.

طرق استغلال بواقي الكرنب

نجد أن هناك الكثير من الأوراق واوردة كثيرة التي يتبقى معنا في النهايه، فأنصح بعدم رميه لأنه مفيد في استغلال هذه الخضروات على تقطيع السلطات أو وضعه في برطمان التخليل أو استغلاله في وصفات أطعمة عديدة مثل تقطيعه إلى قطع صغيرة جداً و هرسه في الخلاط ثم عمل المعجنات به حتى تحصلي على أعلى فائدة من هذه الخضروات بدون رميها