هتبقي زي الموس معاكي في ثواني ..طريقه جهنمية لسن السكاكين داخل منزلك بشيء لم يخطر علي بالك.. ” العفريت ذات نفسه ميعرفهاش”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السكاكين تعتبر من اهم الاشياء التي يجب ان توجد في كل منزل والتي لاغني عنها، الكثير من النساء لديها سكاكين قديمه في المنزل لايمكن استخدامها بسبب انها اصبحت بارده ولا تستطيع تقطيع اي شيء، وفي هذا المقال سنقول لكم عن بعض الطرق الهامه لسن السكاكين وجعلها مثل الموس الحامي.

طرق لسن السكاكين في المنزل

يوجد العديد من الطرق المختلفة لسن السكاكين في المنزل او خارج المنزل ولكن في هذه النقاط القادمه سنقول لكم عن أهم طريقة لسن السكاكين في المنزل من دون الذهاب الى عامل لسنها:

هي استخدام ورق الألومنيوم الذي يستخدم فيه تسخين الطعام لسن السكاكين قومي بتحضير بعض من ورقات الأمونيوم وقطعيها الى شرائح طويله والزقيها على السكين ومرري السكين عليها بشكل طولي وبعدها ستجري أن السكين قد تم سنه بطريقه ممتازة.

طريقة اخري لسن السكاكين في المنزل.

تستطيع أيضًا الاستعانة بورق الصنفرة الذي يتم استخدامه في الطلاء، بواسطة ثنيها إلى ناحيتين بعد ذلك نمرر السكين بين الناحيتين ونستمر بالتحريك يمينا وشمالا، إلى أن تصبح أكثر صلابة، وأخيرًا يتم شطف السكين بشكل جيد من بقايا الصنفرة، سوف تجد أن السكين أصبحت أكثر حدة بعد تطبيق هذه الوسيلة، حيث تستطيع اختبار هذا من خلال محاولة تقسيم ورقة أو جزء من الخشب، في حالة إن السكينة أصبحت حادة، فيمكنها تقطيع الورقة أو الخشب بكل سلاسة.