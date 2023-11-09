خبر بمليون جنيه” .. دور عليها في بيتك بسرعة !! .. اكتشاف سر خطير في معلقة السنبلة يرفع ثمنها لـ 150 ألف جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تناولت طعامك يوما ما ولاحظت الملعقة التي تستخدمها في تناول الطعام ووجدت عليها رسمة السنبلة أم أنك لا تعرفها ، ملعقة السنبلة الفضية هي ملعقة يعرفها الكثير من الأشخاص حيث أنها انتشرت في وقت ما داخل البيوت المصرية والعديد من المطابخ والمطاعم ويقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عنها اليوم حيث وصل سعر الواحدة منها نحو 150 ألف جنيه طبقاً لما تم الإعلان عنه على بعض المواقع الإلكترونية لأن بعض الأشخاص يهتمون بجمع مثل هذه الأشياء بهدف الاحتفاظ بها كاشياء أثرية لها تاريخ عريق ويمكنك معرفة تفاصيل أكثر من خلال السطور التالية .

ارتفاع سعر الملعقة السنبلة ليصل إلى 150 ألف جنيه

بعد انتشار الكثير من الأخبار المؤكدة لبيع الملعقة السنبلة بمبلغ كبير يصل إلى 150 ألف جنيه بحسب ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المعروفة مثل موقع Olx المعروف بمثل هذه العمليات التجارية والتبادل من بيع وشراء عبر الإنترنت وقد تم عرضها على هذا الموقع بهذا المبلغ لذا أصبح الجميع يبحث عنها داخل المنزل للحصول على هذه الصفقة الناجحة.

مزايا ملعقة السنبلة التي يتم بيعها بمبلغ 150 ألف جنيه

تعد هذه الملعقة مميزة للغاية حيث وصل سعرها بمبلغ 150 ألف جنيه وأهم ما يميزها:

أنها مصنوعة عام 1970 داخل دولة انجلترا لذا تعتبر هذه الملعقة من الأثريات خاصة أنها صنعت من الألومنيوم الصافي وتتميز باللون الفضي الرائع وبها رسمة جميلة وبارزة السنبلة وانتشرت هذه الملعقة بالعديد من الدول العربية في تلك الحقبة الزمنية .

لها تصميم فريد من نوعه ومميز جدا وهو الأمر الذي جعلها مطلوبة من البعض بهذا المبلغ الكبير.