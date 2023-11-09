عمرها ماتخطر علي بالك” .. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند وضعه مقلوب علي شاشته معلومة خطيرة.. ولا الجن الازرق يعرفها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول لا غنى عنه في حياتنا اليومية. تواجه العديد من الأشخاص سؤالًا حول السبب وراء وضع الهاتف مقلوبًا على شاشة الهاتف، وتوجد بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس أثناء استخدام هواتفهم الذكية، ومن بين تلك الأخطاء هو العمل على وضع الهاتف المحمول على شاشتها بشكل مستقيم، وندرك أن استخدام هذه الطريقة يمكن أن يؤثر سلبًا على جهازك، لذلك يجب وضع الهاتف مقلوبًا على شاشة للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها هذه الطريقة.

مميزات وضع الهاتف مقلوبًا

هنا بعض المزايا التي يمكن الاستفادة منها عند وضع الهاتف مقلوبًا:

يعتبر وضع الهاتف مقلوبًا وجهًا للأسفل خطوة ذكية لتقليل التعرض للإشعاع الذي ينبعث من الهاتف، حيث يتم توجيه الإشعاع نحو الأسفل بدلاً من الجسم.

عند وضع الهاتف مقلوبًا على سطح مستوٍ، يتم حماية الشاشة من الخدوش والضغوط الزائدة التي قد تتأثر بها في حالة وضعها مستقيمة.

يتلقى الاهتزازات والاهتزازات بشكل أقل، مما يجعل الهاتف أكثر استقرارًا عند وضعه على السطح.

يتم وضع زر التحكم في مستوى الصوت على جانب الهاتف، عند وضع الهاتف مقلوبًا يصبح أسهل الوصول إلى هذا الزر وضبط مستوى الصوت دون الحاجة لتحريك الهاتف.

استخدامات مهمة للهاتف الذكي

استخدامات الهاتف عديدة، منها :

يعتبر الهاتف وسيلة مهمة للتواصل والاتصال بالأشخاص الآخرين.

يوفر الهاتف الوصول السريع إلى الإنترنت، حيث يمكننا البحث عن معلومات متنوعة في أي وقت.

يُستخدم الهاتف في العديد من الأغراض المهنية، بما في ذلك إرسال واستقبال البريد الإلكتروني، وجدولة المواعيد.