قشور البيض كنز ثمين في بيتك أوعي ترميه .. أغلى من الذهب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد في كل منزل البيض، وعند تناول طعام البيض يتم التخلص من القشر الخاص به، لكن يمكنك الآن أن تستفيد من قشور البيض في عمل وصفات تحصل من خلالها على الكثير من الفوائد وتدخلها في العديد من الوصفات النافعة، ولذلك سوف نوضح لكم في ذلك المقال طريقة الاستفادة من قشور البيض بأبسط المكونات.

استخدام قشور البيض في تبييض الأسنان

كثير من الأشخاص يعاني من اصفرار الأسنان، ولكن يمكنك الآن باستخدام قشور البيض الحصول على أسنان شديدة البياض، كما قرأت بالفعل يمكنك باستخدام هذا المكون السحري أن تحصل على أسنان صحية وسليمة، تابع معنا في الخطوات التالية.

قم بتجميع كمية جيدة من قشور البيض، ثم قم بغسلها جيدا بالماء وتركها حتى تنشف تماما.

ضع كمية البيض الذي أحضرته في الخلاط وقم بطحنها ثم ضع عليها ملعقة مناسبة من معجون الأسنان الذي تستخدمه.

ثم قم بإضافة ملعقة طعام كبيرة من زيت جوز الهند الأصلي.

قلب هذه المكونات معا بشكل جيد حتى تختلط تمام وقم بتنظيف الأسنان من خلالها، وسوف تحصل على أسنان شديدة البياض ولن تعاني من مشكلة التسوس.

وصفة استخدام قشور البيض في تنظيف الأواني

يمكنك الآن أن تستخدمي أيضا قشور البيض في تخلص من الأوساخ والحروق الشديدة التي توجد في أواني الطهي.