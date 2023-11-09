كارثة في البيوت .. انتبه فورًا قبل فوات الأوان .. هذه العلامات تنبه بوجود ثعبان في المنزل وعليك البحث في هذه الأماكن فورًا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من ظهور بعض الحشرات والزواحف في حديقة المنزل أو داخله خاصة وقت الصيف حيث تنتشر فيه تلك الحشرات والزواحف بحثاً عن طعام وماشابه ولكن يصبح الأمر أكثر معاناة و فزعا عند سماع خبر وجود ثعبان داخل المنزل حيث يعد من أخطر الزواحف على الاطلاق ويوجد منه أنواع مختلفة تتفاوت في ضررها ولكن السؤال المتكرر من أغلب الأشخاص هل من الممكن تواجد الثعبان داخل البيت وما هي العلامات التي تدل على ذلك للتعامل مع هذا الأمر الخطير.

علامات تدل على وجود ثعبان داخل المنزل

هناك العديد من الدلائل والعلامات التي توضح وجود ثعبان داخل المنزل ويجهلها الكثير منها:

ملاحظة جلد الثعبان في مكان ما داخل حديقة المنزل أو داخل المنزل بالقرب من وجود شق كبير بالحائط حيث أن الثعابين تحرص على تغيير جلدها من وقت لآخر.

الثعابين لها رائحة مميزة يعرفها المتخصصين في ابادة الحشرات والزواحف لذا من الممكن التأكد من وجود ثعبان من خلال رائحته بالمكان.

ينبغي البحث وتنظيف الأماكن المزدحمة بالأشياء الغير ضرورية خاصة داخل بدروم المنزل أو بالمدخل أو أسفل السلم أو على سطح المنزل داخل حجرة مكتظة بالاثاث حيث أن الثعابين تألف الأماكن الدافئة والغير مرتبة.

مناطق ودلائل تؤكد وجود ثعبان بالمنزل

لابد من التركيز والدقة عند تنظيف المنزل والبحث للتأكد من وجود ثعبان أو أكثر في حديقة المنزل أو داخله لذا يجب مراعاة التالي: