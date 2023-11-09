” شعرك هيرفرف من النعومة ” تعرفي على وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف في المنزل .. هتودعي المنتجات الغالية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد مشكلة الشعر الجاف واحدة من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الكثير من النساء، لذلك تبحث العديد من النساء عن الطرق الصحية الطبيعية للتخلص من مشكلة جفاف الشعر وتمتعه بالرطوبة اللازمة، حيث تعدد الطرق التي تلجأ إليها النساء في ترطيب الشعر والتي قد تحتاج الى الكثير من المجهود بالاضافة الى تكلفتها العالية وعدم تقديم النتيجة المرجوة أيضا، لذلك نهتم من خلال هذا المقال بتقديم وصفة طبيعية مميزة تساعد في ترطيب الشعر الجاف والتخلص من الهيشان والجفاف في وقت قصير.

وصفة زيت الزيتون لترطيب الشعر الجاف

تعدد الوصفات التي تستخدم في ترطيب الشعر الجاف، ولعل أهم الوصفات والتي تأتي بنتائج جيدة هي الوصفات التي تكون كافة مكوناتها طبيعية، ومن أهم هذه الوصفات هي وصفة زيت الزيتون الشعر الجاف والذي يعد من أهم وأشهر المكونات والزيوت الطبيعية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة، وتتمثل آلية هذه الوصفة الطبيعية في وضع كمية من زيت الزيتون على الشعر حوالي ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون، على أن يتم تركه على الشعر لمدة تصل الى نصف ساعة تقريبا، كما يمكن تركه على الشعر طول مدة الليل أثناء النوم، ومن ثم يتم غسل الشعر بالمياه البارده.

وصفة البيض لترطيب الشعر

يعد البيض من أهم المكونات التي التي تقوم بتقديم نتائج هائلة سواء استخدامها للبشرة أو استخدامه للشعر، حيث يمكن استخدام قناع البيض المميز في ترطيب الشعر الجاف والتخلص من الجفاف في وقت قصير، وذلك من خلال تحضير ثلاثة بيضات من إضافة كمية من خل التفاح، على أن يتم خلط هذا الخليط ومن ثم وضع هذا الماسك على الشعر وتركه لمدة تصل الى ساعة تقريبا.