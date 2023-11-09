” ضاع عمرك وأنتي متعرفيش أزاي تتخلصي من الصراصير والناموس ” .. بمكون واحد موجود في كل منزل تخلصي من الحشرات تمامًا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الصراصير والناموس والنمل واحدة من الحشرات التي تمثل إزعاج كبير للأشخاص، وعادة ما يتم البحث عن أكثر الطرق الآمنة التي تساعد في التخلص على الفور من الاكل والصراصير التي تظهر في المنزل في عدد كبير من الأماكن.
طرق التخلص من الصراصير والناموس
ونجد أن هناك أكثر من طريقة يمكن اللجوء إليها لكي يتم القضاء بشكل نهائي على الصراصير والناموس في المنزل، ومن أبرزها الطرق الطبيعية التي تغني الأشخاص عن استخدام المواد الكيميائية المختلفة التي قد تسبب ضرر كبير على الأشخاص، حيث يمكن ان يتم التخلص من الصراصير والناموس بفص من الثوم، وذلك حيث أكدت الدراسات أن الحشرات تهرب من الروائح النفاذة ولا يمكنها التواجد في المنازل التي تحتوي على تلك الروائح.
وصفة التخلص من الناموس والصراصير
ولعل أكثر الروائح النفاذة التي يمكنك الإستعانة بها هو الثوم، حيث أن رائحة الثوم يمكنها أن تخلصك من الحشرات بالكامل، ويمكن القيام بذلك من خلال اتباع ما يلي.
- في البداية يجب ان يتم طحن بعض فصوص الثوم ونثرها في أركان المنزل.
- أو من خلال أن تقوم بغلي الثوم مع القليل من الماء وتضعها في بخاخ للرش في الأماكن التي تختبئ بها الحشرات.
- بعد ذلك من المقرر ان نحصل على النتيجة الفورية وفي أقل من ثلاثة أيام ستلاحظ أن كل الحشرات الموجودة في المنزل قد اختفت تمامًا.
- كما نجد أن تلك الطريقة تعد من الطرق الآمنة التي لا تؤثر على صحة الأطفال أو حياة الحيوانات الأليفة.
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